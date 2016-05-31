Die Welt: Путин отчаянно ищет миллиарды

В статье Нандо Зоммерфельдта и Хольгера Цшепица под названием "Путин отчаянно ищет миллиарды", опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что на этот раз Владимиру Путину придется приложить максимум усилий. Российская PR-машина столкнулась с, казалось бы, невозможной задачей. Она должна превратить огромное поражение Кремля в триумф.

На самом деле у Москвы большой опыт в этом вопросе, она часто пыталась выдать неприятные события в собственной стране за успех. Но на этот раз практически невозможно сделать так, чтобы фиаско, которое Россия потерпела на финансовых рынках, не выглядело, как сокрушительное поражение.

Произошло следующее: на прошлой неделе, впервые с момента введения западных санкций, Москва снова выпустила долларовые облигации. С помощью этой долгожданной акции Путин хотел показать миру, что Россия – мировая держава и на финансовых рынках, а также получить столь необходимую твердую валюту.

Тем не менее, демонстрация силы не принесла результата. В понедельник Министерство финансов России застенчиво признало, что ему не удалось найти ни одного западного или азиатского банка для продажи ценных бумаг, поэтому продажу пришлось осуществлять самостоятельно.

Позор на рынках был предсказуем

Государственный банк ВТБ, который входит в списки западных санкций, должен был поместить облигации у инвесторов. Хуже того, для продажи Москва не могла даже найти ни одной западной клиринговой компании, которая вносит ценные бумаги на счет депо. Заинтересованным лицам пришлось открывать счет в Москве, на который они получали долговые обязательства.

Позор на рынках был предсказуем. Чтобы найти достаточное количество инвесторов, ВТБ пришлось не только предложить высокую процентную ставку, но и продлить срок продажи еще на один день. Если первоначально планировалось получить три миллиарда долларов, то позже объем пришлось сократить до $1,75 млрд. И когда в четверг, облигации, наконец, были размещены, фондовый рынок отреагировал безразличием. Обычно после крупных выбросов проходит оживленная торговля. Но Москве по-прежнему не удалось найти ни одной клиринговой компании, которая организовала бы продажу облигаций.

Сейчас неподходящий момент для трудностей с закупкой иностранной валюты. Исчезает надежда на улучшение ситуации на другом фронте.

В последнее время все действительно выглядит так, будто западные санкции из-за конфликта в Украине действительно могут быть частично отменены. ЕС хочет обсудить продление в конце июля. К примеру, правительство Германии недавно намекнуло, что больше не считает полную реализацию Минских соглашений обязательным условием для отмены санкций.

Кремль спешно меняет тактику

Но из Токио внезапно поступили совсем другие сигналы. Группа семи крупнейших промышленно развитых стран (G7) на саммите в Японии объявила о том, что сохранит жесткую позицию в отношении Москвы, пока не будет полностью реализован мирный план для восточной Украины.

Кремль отреагировал немедленно. Он пригрозил ввести свои собственные санкции против Запада. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился продлить запрет на западные продукты питания до конца 2017 года.

Кремль пытался обелить фиаско с долларовыми облигациями. Звучали сообщения о том, что якобы было зарегистрировано заявок на общую сумму свыше семи миллиардов долларов. Более 70% выпуска ушло иностранным инвесторам, которые находятся, в основном, в Лондоне. А это явный признак доверия.

Но когда министерство финансов не смогло назвать конкретных имен, а также не сообщило о каких-либо известных западных инвесторах, Москва спешно сменила тактику. Руководитель Российского финансового агентства Константин Вышковский внезапно обвинил Запад, и особенно Вашингтон, в том, что они намеренно сорвали выпуск облигаций.

С помощью "телефонного террора" Запад заставил банки и инвесторов воздержаться от участия в этом. "Но мы доказали, что у нас есть наши собственные финансовые институты, которые справились с выпуском облигаций. Мы будем делать на них ставку и в будущем", - сказал Вышковский финансовому агентству Bloomberg.

Американцы используют свое доминирующее положение на фондовых рынках

Аргументы Кремля не подействовали на рынки. "Из выпуска облигаций Москва хотела сделать большое PR-шоу и показать Западу слабость санкций", - сказал Тим Эш, стратег в Nomura. По его мнению, эта попытка полностью провалилась. "Малый объем выпуска и существенное увеличение процентной ставки говорят сами за себя".

На самом деле, надбавка за риск по облигациям США составила рекордных 2,6 процентных пункта, но во время последнего крупного выпуска облигаций в 2013 году оплате подлежали только 1,9 процентных пункта. Москву еще больше злит тот факт, что ей пришлось предложить на 0,5 процентных пункта больше, чем предусмотрено аналогичными российскими долларовыми облигациями, которые уже котируются на рынках. Это показывает реальные причины продажи облигаций.

Финансовые рынки становятся новым игровым полем для бывших противников в холодной войне – России и США. Прежде всего, американцы используют свое доминирующее положение на фондовых рынках, чтобы оказывать давление на Москву. На самом деле, продажа облигаций Россией не нарушила режим санкций.

Сама страна не находится в списке санкций, а значит, банкам и инвесторам позволено принять участие в торгах за облигации и давать деньги российскому государству. Тем не менее, Вашингтон явно дал понять западным банкам, чтобы те воздержались от подобных действий.

Банки не оказывают большого сопротивления

Также разрешена торговля российскими ценными бумагами, поэтому клиринговым компаниям нечего опасаться. Но Путин может перенаправить полученные доллары на поддержку проблемных компаний, которые находятся в черном списке.

Таким образом, Кремль мог бы галантно обойти санкции. США хотели бы этому помешать. Вашингтон предостерег банки от участия в торгах. "Лишь немногие банки решаются на какие-либо сделки, которые могут быть неприемлемы для их государств, даже несмотря на впечатляющие комиссионные от размещения облигаций", - говорит Эш.

Кремль зависит от рынков капитала, ему необходимы средства, чтобы покрыть дефицит бюджета. По прогнозам рейтингового агентства Fitch, дефицит бюджета в этом году вырастет до пяти процентов от экономического производства. Это будет самый большой дефицит с 2010 года.

Хотя цена на нефть поднялась до $50, наблюдатели считают, что цена в $70 – это критическая отметка для стабильности России. Кроме того, страна продолжает страдать от растущего оттока капитала. Только в первом квартале компании, банки и российские домашние хозяйства вывели из страны валюту на сумму $7 млрд.