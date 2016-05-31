Генпрокуратура проводит выемку документов в банке "Хрещатик"

В главном офисе банка "Хрещатик" по ул. Крещатик, 8а в Киеве, в котором с 5 апреля работает временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц, в настоящее время проводится выемка документов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда гарантирования, выемку документов проводят представителями Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк "Хрещатик" 5 апреля на основании решения Национального банка о признании данного финансового учреждения неплатежеспособным. Фонд предварительно оценивал объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка "Хрещатик" в 2,8 миллиарда гривень.

Читайте такжеФонд гарантирования рассказал, какие преступления совершались в банке "Хрещатик"

Банк "Хрещатик" работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.

При введении в банк временной администрации Киевгоргосадминистрация заявила, что по факту банкротства банка на правах его миноритарного акционера обратилась в правоохранительные органы и Государственную фискальную службу.

Впоследствии в правоохранительные органы обратился и Национальный банк, который заявил, что располагает сведениями, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке.

С 27 мая Фонд гарантирования приостановил выплаты вкладчикам банка "Хрещатик" для завершения полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков, имеющих право на возмещение в период ликвидации банка.