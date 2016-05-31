Внешний долг Беларуси превысил $13 миллиардов

Внешний государственный долг Белоруссии по состоянию на 1 мая 2016 года составил 13,1 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 651,7 миллиона долларов (с учетом курсовых разниц), или на 5,2%.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Министерство финансов республики.

"По данным Минфина, за четыре месяца страна привлекла внешние государственные займы на сумму 781,4 миллиона долларов, из которых основная доля (500 миллионов долларов) пришлась на кредит Евразийского фонда стабилизации и развития. Еще 153 миллиона долларов составили кредиты правительства и банков РФ, 111,1 миллиона долларов - кредиты банков КНР, займы МБРР - 17,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

С начала года Белоруссия выплатила по своим внешним долгам 244,1 миллиона долларов, проинформировали в Минфине, в том числе 88,3 миллиона долларов по кредиту ЕФСР, 87,5 миллиона долларов - по кредитам правительства РФ. Также погашались обязательства перед банками Китая (49,3 миллиона долларов), МБРР (18,3 миллиона долларов), и США.

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Внутренний госдолг по состоянию на 1 мая 2016 года составил 94,9 триллиона белорусских рублей (4,8 миллиарда долларов), уменьшившись с начала года на 2,5 триллиона (126,4 миллиона долларов), или на 2,6%.

Таким образом, госдолг Беларуси на 1 мая 2016 года составил 346,6 триллиона (17,5 миллиарда долларов) и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 18 триллионов (910 миллионов долларов), или на 5,5%.

В текущем году республике предстоит выплатить по внешнему госдолгу порядка 3,3 миллиарда долларов.