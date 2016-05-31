Moody's улучшило прогноз для украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз для банковской системы Украины с «негативного» на «стабильный».

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«Изменение прогноза отражает наше мнение о том, что экономика начнет выходить из глубокого спада в ближайшие 12-18 месяцев, что позволит остановить дальнейшее ухудшение качества активов», - сообщается на сайте агентства.

По оценкам Moody's, улучшение условий финансирования будет стимулировать кредитование, а наблюдаемая в последнее время стабилизация национальной валюты будет способствовать платежеспособности банков.

Как отмечается в сообщении, «стабильный» прогноз отражает ограниченные риски рефинансирования для банков, поскольку будущие долговые платежи по графику теперь управляемые.

Moody's полагает, что украинские банки накопили ликвидность, которая по состоянию на конец года 2015 года находилась на достаточном уровне, покрывая 84% трансграничных платежей по обслуживанию долга к погашению в 2016 году.

В то же время, агентство отмечает, что восстановление экономики не снизит уровень проблемных кредитов, который составляет 45% общего кредитного портфеля, и в результате потери по кредитам будут оставаться высокими.

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Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу Moody's, опубликованному в мае текущего года, экономика Украины в 2016 и 2017 годах будет постепенно восстанавливаться и покажет рост после значительного падения - в целом примерно на 15% - в предыдущие два года.

ВВП Украины в первом квартале 2016 года, по оперативным данным Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора снизился на 0,7%, по сравнению с первым кварталом 2015 года - вырос на 0,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует рост реального ВВП в 2016 году на 1,1% при инфляции около 12%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.