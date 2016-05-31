НБУ не согласовывал продажу "Михайловского" накануне признания банка неплатежеспособным

Национальный банк Украины не согласовывал приобретение существенного участия в банке «Михайловский» физическими лицами, которым ключевой акционер банка Виктор Полищук якобы продал свою долю накануне введения в банк временной администрации, поскольку указанные лица не обращались к регулятору за соответствующим согласованием.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя заявление владельца банка «Михайловский» Виктора Полищука, которому также принадлежит сеть магазинов бытовой техники «Эльдорадо», о том, что он за несколько дней до введения в банк временной администрации продал свою долю группе физлиц.

Согласно обновленным данным на сайте НБУ о структуре собственности банка «Михайловский» на 19 мая, его владельцами являются граждане Украины Игорь Дорошенко, Виктор Ерасов, Василий Шастун, Виталий Шастун, Владимир Бакуменко, Сергей Богуцкий, Александр Денисов, Владимир Закалюжный, Виталина Ковинская, Виталий Редько, Татьяна Тимченко и Иван Чабан. При этом никто из указанных лиц не владеет долей банка свыше 10%.

Как пояснили в НБУ, публикация этой информации не означает согласование регулятора, при этом регулятор в рамках законодательства не проводит согласование отчуждения существенного участия в банке и не может запретить выход из состава акционеров.

Кроме того, как отметил НБУ, факт публикации на сайте регулятора данных о структуре собственности банка не означает, что эта структура собственности соответствует установленным требованиям по ее прозрачности.

Также Нацбанк подчеркнул, что в рамках действующего законодательства владельцы существенного участия обязаны принимать своевременные меры для предупреждения наступления неплатежеспособности банка, при этом владелец существенного участия определяется не зависимо от формальной доли в капитале банка.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером. По информации НБУ, банк был проблемным с 23 декабря 2015 года и вел работу с НБУ по урегулированию ситуации.

По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко оставил должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Экс-глава правления банка Игорь Дорошенко с 23 мая занял пост главного исполнительного директора кипрского холдинга PT Platinum Public Ltd, владеющего «Платинум Банком».

По результатам инвентаризации в банке Фонд гарантирования сообщил, что не будет выплачивать возмещение вкладчикам компании «Инвестиционно-расчетный центр» по договорам, заключенным через банк «Михайловский», поскольку эти вклады не гарантируются государством, так как компания «Инвестиционно-расчетный центр» не является банковским учреждением и участником Фонда.

Также Фонд обнаружил, что банк «Михайловский» за день до введения временной администрации заключил договоры по переуступке прав требования по 111 тыс. кредитных договоров балансовой стоимостью свыше 682 млн грн. Фонд намерен признать эти сделки ничтожными и готовит заявление о совершении уголовного преступления руководящим составом и должностными лицами банка.