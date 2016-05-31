Рада упростила доступ на украинский рынок зарегистрированных на Западе лекарств

Верховная Рада приняла закон, которым сокращается срок регистрации лекарств до 10 дней, а также предусмотрена упрощенная процедура для лекарственных средств, которые уже зарегистрированы в ЕС, США, Швейцарии, Австралии или Канаде.

За принятие соответствующего законопроекта №4484 «О внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О лекарственных средствах» (относительно государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств)» за основу и в целом проголосовали 239 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила, докладывая по законопроекту, что данный законопроект призван убрать монополию фармацевтических компаний на украинском рынке лекарств и облегчить попадание в страну зарегистрированных в развитых странах лекарственных средств. «Он позволяет по модели европейского сообщества завести на территорию Украины те лекарства, которые украинцы сегодня ездят покупать в Венгрию, Словакию, Словению, которые стоят гораздо дешевле, чем представленные в Украине», - сказала Богомолец.

Как отмечается в пояснительной записке, предлагается сократить сроки принятия Министерством здравоохранения решения по регистрации лекарственного средства до 10 рабочих дней вместо установленного в действующем законодательстве месячного срока. Также предусматривается, что государственная регистрация лекарственного средства, содержащего действующее вещество, которое уже зарегистрировано компетентным органом Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Австралии, Канады или страны Европейского Союза, будет осуществляться по упрощенной процедуре.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 20 апреля принял ряд необходимых решений для дерегуляции рынка лекарств с целью наполнения рынка и установления конкурентных цен на лекарства в Украине. В частности, было принято специальное постановление правительства о дерегуляции рынка лекарств. Также было предложено сократить срок экспертизы лекарственных препаратов до 20 дней, пересмотреть лимиты контрактов на лекарственные средства, которые находятся под контролем по трансфертному ценообразованию, исключить возможность организации параллельного импорта лекарств в Украину, а также пересмотреть требования к упаковке с возможностью использования оригинальной упаковки - на языке производителя. Однако 10 мая проект закона был отозван и ему на замену внесен рассмотренный сегодня законопроект.