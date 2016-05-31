Бюджет Евросоюза потерял почти $1 миллиард из-за мошеннических схем

Об этом говорится в докладе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, передает Би-би-си. В прошлом году в бюро оценили потери европейского бюджета из-за различных мошенничеств в 901 млн евро.

Читайте такжеУкраинские операторы платежных карт рассказали о новых видах кибер-мошенничества

Эксперты рекомендуют провести процедуру "финансового оздоровления" для этих средств: многие из них были потрачены в качестве субсидий и финансовой помощи компаниям и могут быть возвращены в бюджет. Правда, в прошлом году удалось компенсировать ущерб лишь на 187 млн евро.

Бюро занимается выявлением мошенничеств при расходовании европейского бюджета и расследованием случаев коррупции.

Бюджет Евросоюза составляет примерно 141 млрд евро. Расходование этих средств является достаточно существенной проблемой, особенно для стран, выступающих против евроинтеграции.

Часто мошенничества связаны с различными субсидиями и помощью бизнесу. В докладе бюро есть примеры того, как происходят подобные мошенничества.

Так, компания из Восточной Европы получила 1,3 млн евро из Европейского сельскохозяйственного фонда на модернизацию холодильной установки для овощей и фруктов. Оказалось, что болгарской компанией владел итальянец, который также владел компанией по производству холодильных установок. Установка при этом была продана по завышенной цене в рамках одной и той же компании.

В целом большинство расследований бюро пришлось на страны Восточной Европы. Лидерами по количеству расследований стали Румыния, Болгария и Венгрия. Также достаточно много расследований было проведено в Словакии и Греции.