Минфин одолжил на внутреннем рынке 1,4 миллиарда гривень

Министерство финансов Украины сегодня, 31 мая, на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,388 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций на 1,039 млрд грн на 3 года под 17,37%, на 124,8 млн грн на 1 год под 16,85%, на 174,2 млн грн на 9 месяцев под 16,75% и на 49,6 млн грн на 6 месяцев под 16,25% годовых.

Как сообщал УНИАН, Минфин во втором квартале 2016 года планирует на ОВГЗ-аукционах размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, 2 и 3 года, а также валютных облигаций сроками обращения 1,5 и 2 года.

По состоянию на 31 мая объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 549,558 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 379,944 млрд грн, или 69% их общего объема.