Дефицит сводного бюджета Украины в апреле вырос до 8,9 миллиарда гривень

Дефицит сводного бюджета Украины в апреле вырос до 8,9 млрд грн, в результате по итогам января-апреля сальдо сводного бюджета также стало отрицательным и составило 5,1 млрд грн.

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Об этом сообщается в макроэкономическом и монетарном обзоре на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, расширение дефицита сводного бюджета обусловлено значительным дефицитом госбюджета, который расширился до 11,6 млрд грн в апреле и до 22,2 млрд грн – за январь-апрель.

В то же время, профицит местных бюджетов в апреле вырос до 2,7 млрд грн и до 17,1 млрд грн – в январе-апреле.

Как сообщал УНИАН, сводный бюджет Украины в первом квартале 2016 года выполнен с профицитом на уровне 3,432 млрд грн, что в 4 раза меньше профицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 14,236 млрд грн.