Корпоративная реструктуризация "Рошен" соответствовала украинскому законодательству - Baker & McKenzie

Корпоративная реструктуризация "Рошен", которая состоялась перед передачей доли Петра Порошенко в траст, осуществлена в соответствии с законодательством Украины. Об этом говорится в выводе международной юридической фирмы Baker & McKenzie.

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Согласно заключению Baker & McKenzie, в процессе реструктуризации и перевода "Рошен" в траст операции по выводу денежных средств за рубеж не проводились.

Реструктуризация "не предусматривала какого-либо перевода денежных средств из Украины за рубеж", - говорится в заключении Baker & McKenzie. Приобретение акций иностранных компаний происходило "как обмен … акций на украинские корпоративные права".

Также в Baker & McKenzie пришли к заключению, что для приобретения фондом П. Порошенко акций кипрской компании и взноса в ее капитал долей в украинской компании не требовались какие-либо лицензии НБУ или Минэкономики.

"Не требовалось получение согласования, разрешения, согласия, лицензии какого-либо государственного органа Украины или регистрация в каком-либо государственном органе Украины для предоставления Фонду возможности заключить или исполнить Кипрский договор подписки", - пришли к выводу в Baker & McKenzie.

Таким образом, заключение международной юридической фирмы опровергает распространенную ранее и не соответствующую действительности информацию о якобы выводе фондом Порошенко около 4 млн евро на приобретение акций кипрской компании.

В ответ на беспочвенные обвинения в нарушениях законодательства Украины со стороны некоторых СМИ советники Порошенко обратились к независимой профессиональной международной юридической фирме с запросом проверить операции фонда Порошенко, связанные с реструктуризацией "Рошен". Для целей анализа юристам Baker & McKenzie были предоставлены все документы по всем проведенным операциям.

Baker & McKenzie – ведущая международная юридическая фирма, основанная в 1949 году в США. Представлена в 47 странах мира. Baker & McKenzie была первой международной юридической фирмой, которая открыла офис в Украине в 1992 году.