Курс юаня к доллару третий день подряд обновляет пятилетний минимум

Народный банк Китая третий день подряд устанавливает курс юаня к доллару на минимальной с февраля 2011 года отметке, свидетельствуют данные регулятора.

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В среду Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,5889, что на 99 пунктов больше фиксинга вторника, когда курс юаня составлял 6,5790, пишет Прайм.

Народный банк Китая два дня подряд устанавливал курс юаня к доллару на минимальной с февраля 2011 года отметке. В понедельник регулятор установил курс китайской валюты на отметке 6,5784 пункта, а во вторник курс юаня к доллару составил 6,5790 за доллар.

Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за 1 доллар давали около 6 юаней.

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В августе прошлого года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару, что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. В первую неделю 2016 года регулятор ослабил позиции юаня к доллару более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса юаня с августа 2015 года.

Ряд экспертов говорят, что ЦБ Китая намеренно обесценивает национальную валюту для стимулирования экспорта. Власти Китая неоднократно отвергали эти обвинения. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне также высказался против намеренной девальвации юаня для стимулирования экспорта.