НБУ впервые разрешил самоликвидацию двух банков

Национальный банк Украины впервые дал разрешение о предоставлении согласия на ликвидацию «Финанс Банка» и «Инвестиционно-трастового банка» по инициативе владельцев и отзывы их лицензий, сообщается на сайте регулятора.

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НБУ отметил, что такое решение акционеров банка основывалось на желании переориентироваться на другие виды их профильной деятельности.

"Это цивилизованный и ответственный способ оставления банком рынка. Банковский бизнес - специфический, рисковый и все более контролируемый. В таких условиях владелец банка может решить сконцентрироваться на своем ключевом бизнесе и оставить банковский. При самоликвидации погашаются все обязательства перед клиентами, нет нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Соответственно, и не портится репутация владельцев банка", - цитируются в сообщении слова заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.

По данным регулятора, общий объем обязательств "Финанс Банка" и "Инвестиционно-трастового банка" перед юридическими и физическими лицами составляет менее 11 млн грн. Объем ликвидных средств банков позволяет рассчитаться по обязательствам без внешних заимствований.

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Как сообщал УНИАН, в мае решение о ликвидации приняли акционеры «Финанс Банка» и «Инвестиционно-трастового банка», ликвидация банков должна начаться с момента получения согласия Национального банка Украины на ликвидацию по инициативе владельца.

Справка УНИАН. «Инвестиционно-трастовый банк» был зарегистрирован Национальным банком в 2013 году. Согласно информации на сайте регулятора, банком владеют 11 физических лиц через компанию «Тис-капитал».

«Финанс Банк» был зарегистрирован Национальным банком в 1992 году. Крупнейшим акционером банка является гражданин Украины Александр Довгополюк с долей 40% в капитале банка.