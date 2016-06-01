Нацбанк: в мае гривня укрепилась к доллару на 4,1%

Обменный курс гривни к доллару США по состоянию на 25 мая, по сравнению с началом месяца, укрепился на 4,1%, сообщается в макроэкономическом и монетарном обзоре на сайте Национального банка Украины.

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По оценкам НБУ, в результате укрепления национальной валюты показатель девальвации гривни к доллару США по официальному курсу с начала года, в январе-мае, снизился до 4,7% с 5,6%, зафиксированных в январе-апреле.

Нацбанк отметил, что сохранение стабильной ситуации на валютном рынке, о чем свидетельствует узкий диапазон колебаний обменного курса гривни к доллару США в мае, обусловлен увеличением предложения иностранной валюты в результате сезонного роста экспорта и повышения мировых цен при одновременном ослаблении спроса на валюту благодаря стабилизации политической ситуации.

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Стабильность валютного рынка позволила регулятору активнее выкупать избыточное предложение валюты, и общий объем купленной валюты в апреле-мае по состоянию на 25 мая составил 934 млн долл., что способствовало росту международных резервов и ограничило чрезмерную волатильность на валютном рынке, не сдерживая при этом тенденцию к укреплению гривни.

Как сообщал УНИАН, обменный курс гривни к доллару США в апреле по сравнению с началом месяца укрепился на 3,3%, в январе-апреле - снизился до 5,6%.

Исторический минимум курса национальной валюты Украины по отношению к доллару США, достигнутый в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.