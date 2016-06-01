Миклош: Украина через год-два сможет добиться экономического роста в 6-7%, но при условии реформ

Украина в случае внедрения реформ сможет уже через год-два добиться постоянного и устойчивого экономического роста на уровне порядка 6-7% в год, сказал в ходе круглого стола в Киеве глава Стратегической группы советников по вопросам реформ при Кабинете министров Иван Миклош.

«В случае реализации реформ Украина уже через несколько лет - порядка год-два, не более трех лет - сможет добиться постоянного и стабильного роста ВВП в 6-7% в год, - сказал Миклош. - Это вполне возможно. Страны Балтии, Словакия, Грузия это сделали. Можно иметь эффективный и действенный процесс улучшений».

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Он уточнил, что ключевыми в этом смысле должны стать прежде всего реформы в сфере делового климата, привлечения инвестиций, реструктуризации промышленности и приватизации.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк ожидает роста ВВП на 1% при инфляции 15%. Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.

В то же время рост ВВП в 2017 году будет значительнее. В частности, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на уровне не менее 4%.