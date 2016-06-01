Эксперт рассказал, как упростить процедуру растаможивания товаров

Об этом говорится в сюжете телеканала "112 Украина".

По словам предпринимателей, удобнее всего растамаживать товар сразу на границе, ведь это бы сэкономило время. Впрочем, даже в этом случае очень сложным является процесс связи с таможенным брокером, который работает на том или ином конкретном переходе, а большинство импортеров находятся в основном в Киеве, в лучшем случае в Харькове, Одессе или Днепре. Все это усложняет логистику.

"Создаются такие условия, чтобы решать вопросы для ускорения сроков оформления товаров и выпуска машин. Очень часто приходится самому приезжать на таможенный пост решать вопрос для ускорения оформления, это отнимает очень много времени", - рассказал один из импортеров Олег.

В компании "Твоя логистика" соглашаются с аргументами импортеров и говорят, что именно для упрощения процессов и созданы. По словам руководителя компании Александра Воронкова, "Твоя логистика" обеспечивает полный сервис с оформлением деклараций прямо на границе - это во-первых. А главное - по ВСЕМ переходах (там везде работают представители ТЛ) с ней можно договариваться непосредственно в офисах компании и дистанционно контролировать процесс прохождения грузов, что упрощает и сокращает процесс.

"Гораздо удобнее, когда импортер находится в офисе, в Киеве, когда его интересы представлены на всех переходах структурно и в Херсоне, и в Одессе, и в Ужгороде. Ему не надо искать десять брокеров, он должен найти одну структурную компанию и решать все вопросы с одним менеджером", - говорит Воронков.