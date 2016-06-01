НАБУ занялось растратой Нацбанком 12 миллиардов во времена Кубива и Гонтаревой

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам незаконного рефинансирования Национальным банком Украины ряда коммерческих банков на общую сумму более 12 миллиардов гривень.

Как говорится в решении Соломенского районного суда г. Киева от 16 мая, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, расследование НАБУ проводится по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, по факту растраты средств в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением.

В частности, досудебное расследование установило, что в период 2014-2015 годов должностные лица Национального банка, действуя умышленно и злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами банков "Пивденкомбанк", "Киевская Русь", "Городской коммерческий банк", "Автокразбанк", "Терра Банк", "Дельта Банк" и "Таврика", растратили средства регулятора на общую сумму более 12 миллиардов гривень в пользу указанных коммерческих банков путем их незаконного рефинансирования.

Также в материалах суда указано, что существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве имеют документы и сведения о предоставлении Национальным банком кредитов рефинансирования банку "Хрещатик" в течение 2014-2016 годов.

По информации суда, детектив НАБУ просил предоставить временный доступ к имуществу и документам во владении Национального банка, составляющим банковскую тайну, с возможностью изъятия заверенных копий. Суд отклонил ходатайство НАБУ, поскольку детектив не доказал возможность использования сведений в документах в качестве доказательств в данном уголовном производстве, а также не предоставил доказательства уголовного преступления в банке "Хрещатик", при этом постановление суда обжалованию не подлежит.

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Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 11 финучреждений с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного "Родовид Банка".

Задолженность неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины по полученным ранее кредитам рефинансирования в апреле 2016 сократилась на 1,9 миллиарда гривень – до 46,77 миллиарда гривень.

НБУ рассчитывает совместно с Фондом гарантирования вкладов физлиц благодаря реализации залогов под кредиты в неплатежеспособных банках в текущем году вернуть около 12,8 милллиарда гривень выданного ранее рефинансирования. В том числе регулятор ожидает получить 7,1 миллиарда гривень от реализации имущественных прав по кредитам, 4 миллиарда гривень – от продажи ценных бумаг и 1,7 миллиарда гривень – от реализации недвижимости. В 2015 году фактические поступления НБУ от реализации заложенного банками имущества составили 1,1 миллиарда гривень.