Гривня укрепилась на межбанке до 25,11 за доллар

В среду, 1 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,07/25,11 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9700/28,0070 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3750/0,3760 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,1006 грн/долл., к этому часу заключено 34 сделки на сумму 13,17 млн долл.