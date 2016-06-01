Гривня укрепилась на межбанке до 25,11 за доллар
13:15, 01 июня 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9700/28,0070 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 25,1006 грн/долл. / Фото УНИАН
В среду, 1 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,07/25,11 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9700/28,0070 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3750/0,3760 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,1006 грн/долл., к этому часу заключено 34 сделки на сумму 13,17 млн долл.
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