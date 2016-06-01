Кабмин готовит почву для рассмотрения трех дел против России в ВТО

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который приводит процедуры защиты торговых интересов страны к стандартам Всемирной торговой организации, и его принятие Верховной Радой позволит инициировать рассмотрение трех дел против России в ВТО.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

“Принятие этого документа позволит подготовить рассмотрение трех дел против Российской Федерации в рамках Всемирной торговой организации. Проекты соответствующих требований о консультациях и создании групп экспертов уже нами подготовлены”, - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По словам министра, законопроект также регламентирует взаимодействия государства и бизнеса при подготовке к защите торговых интересов в ВТО и гарантирует конфиденциальность участникам процесса.

Как сообщал УНИАН, Украина на заседании Совета по торговле товарами ВТО выдвинула требование к России немедленно устранить все торговые ограничения, включая блокирование транзита.

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Требование Украины поддержали 8 членов "Большой двадцатки": Евросоюз, США, Канада, Австралия, Япония, Турция, Швейцария и Южная Корея.

Министерство экономического развития и торговли Украины изучает ситуацию относительно препятствий, с которыми сталкиваются украинские экспортеры, везущие свои товары в страны Азии и Кавказа через Российскую Федерацию.

В феврале текущего года Украина и Россия заблокировали взаимный транзит грузовых автомобилей в рамках общих санкционных действий, имеющих взаимный характер. Вместе с тем, с 25 февраля - в результате проведенных переговоров - транзит был возобновлен. Национальная полиция Украины определила транзитные маршруты для проезда грузовых автомобилей из Российской Федерации. Так, маршруты предполагают движение из/в Россию через два пункта пропуска в Сумской и Харьковской областях.

По данным Минэкономразвития, Украина в общей сложности потеряла 98 млрд долл. объема торговли из-за дискриминационных и противозаконных ограничений со стороны России в 2012-2015 годах.