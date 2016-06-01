Кубив подсчитал сэкономленные благодаря Prozorro госсредства

Экономия государственных средств за 14 месяцев работы системы электронных государственных закупок Prozorro составила 1,5 миллиарда гривень, сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании правительства в среду.

"За 14 месяцев работы электронной системы Prozorro удалось сэкономить около 1,5 миллиарда гривень, проведено более 100 тысяч тендеров от 5,8 тысячи закупщиков", - сказал он.

В свою очередь, заместитель министра Максим Нефедов, представляя результаты работы Prozorro за два месяца после вступления в силу закона об электронных госзакупках, подчеркнул, что экономия за этот период составила 14% от суммы тендеров.

“Средняя экономия на тех тендерах, которые уже проведены за эти два месяца, составляет 14%. Это абсолютно соответствует тому, что было раньше (когда система Prozorro работала в пилотном режиме - УНИАН)”, - отметил Нефедов.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, а с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.

Ожидается, что по итогам 2016 использование Prozorro позволит сэкономить около 5 миллиардов гривень, в 2017 году - 50 миллиардов гривень.