Коррупционный скандал в Бразилии: президента одного из крупнейших банков страны обвинили в махинациях

Федеральная полиция Сан-Паулу выдвинула связанные с коррупцией обвинения против президента банка Bradesco Луиса Карлоса Трабуку и еще девятерых человек, пишет Газета.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Осведомленный источник сообщил, что речь идет о предполагаемом подкупе должностных лиц налоговых органов. В чем конкретно обвиняется известный 64-летний банкир, пока не уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Bradesco - второй по величине частный банк в стране.

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В самом банке сообщили, что представят свои аргументы в суде и добавили, что Bradesco подтверждает свою приверженность этическим стандартам и доверяет правосудию.

Ранее сообщалось, что глава антикоррупционного министерства Бразилии Фабиано Силвейра подал в отставку из-за коррупционного скандала.

12 мая сенат Бразилии в ходе заседания принял решение временно отстранить президента страны Дилму Руссеф от должности. Руссеф подозревают в препятствовании правосудию при расследовании коррупционных преступлений в нефтегазовой госкомпании Petrobras.