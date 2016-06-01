Биленко: Таможенники должны предупреждать компании о том, что вносят их в список рискованных
ГФС должна предупреждать компании об установлении риска, а представители бизнеса смогут понять, с какими сложностями они столкнуться при таможенном оформлении.
Об этом рассказала в интервью «Эспрессо» председатель ОО "Таможенный контроль" Инна Биленко.
По ее словам, руководство компаний должно понимать, что привело к попаданию в списки риска - то ли их работники не качественно выполняют свою работу, то ли компания действительно совершает действия, влекущие за собой нарушение.
Кроме того, по мнению Биленко, нужно сделать онлайн сервис, в котором будет присутствовать информация о компаниях, которые нарушили таможенные правила, не смотря на предупреждение о внесении их в рисковых.
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"Каждый представитель бизнеса будет иметь возможность проверить своего партнера по критерию рискованности – видеть, когда компания получала сообщения о применении рисков, и несмотря на предупреждения совершила нарушение таможенных правил, чем испортила свою репутацию. Информация будет находиться в свободном доступе – сервис дает возможность проверки партнера как украинским, так и зарубежным компаниям", - говорит председатель ОО "Таможенный контрол" Инна Биленко.