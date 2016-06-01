У нас есть все возможности запустить второй этап ProZorro - нардеп

В ответ председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук во время заседания Правительства заявил: "Перед новым годом мы приняли законопроект о прозрачных закупках. Очень хорошо, что он начал работать, но мы договаривались, что проанализируем, как он будет работать, и внесем изменения. За два месяца, что прошли, мы проанализировали ситуацию и понимаем, что надо поменять в законодательстве".

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Далее представитель "Народного фронта" обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману: "Необходимо дать поручение, чтобы правительство вместе с парламентом в кратчайшие сроки подготовило необходимые изменения в закон".

Как известно, в течение 2016 года все государственные закупки должны быть переведены на систему закупок ProZorro. Через нее будут проходить закупки товаров и услуг стоимостью от 200 тысяч и закупки работ стоимостью от 1,5 млн гривень. Запуск системы состоится в два этапа: с 1 апреля - для органов исполнительной власти; с 1 августа - для других клиентов.