Госказначейство отчиталось о росте денег на своем счету

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 июня 2016 года составил 18,413 миллиарда гривень, что на 2,168 миллиарда гривень, или на 13,3%, больше показателя на 1 мая текущего года.

Как сообщается на сайте Госказначейства, по сравнению с маем прошлого года остаток средств на едином казначейском счете в мае текущего года снизился на 9,333 миллиарда гривень, или на 33,6%.

По сравнению с началом года остаток средств на счете Госказначейства вырос в 2 раза.

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Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 мая 2016 года составил 16,245 миллиарда гривень, что на 4,804 миллиарда гривень, или на 22,8%, меньше показателя на 1 апреля текущего года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.