Украина в этом году получит $4 миллиарда от МВФ и других кредиторов – эксперт

Украина в этом году получит 4 миллиарда долларов кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов, считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

"Финансирование от МВФ и других официальных кредиторов и колебания валютного курса будут оставаться ключевыми факторами, влияющими на госдолг в ближайшие месяцы, хотя по мере ожидаемого увеличения дефицита бюджета правительству, очевидно, придется привлекать больше гривневых ОВГЗ", - говорится в комментарии эксперта, переданном УНИАН.

Ожидая незначительную девальвацию национальной валюты - до 27 гривень/доллар к концу года, или на 6,7% от текущего уровня, эксперт прогнозирует, что соотношение госдолга к ВВП останется на уровне около 80% на конец 2016 года, при этом снизится до 75% в 2017 году.

"Факторы, которые могут привести к ускорению роста долга, включают более активный выпуск валютных ОВГЗ правительством, без снижения объема привлечений гривневых бумаг, а также увеличение потребностей выпуска рекапитализационных облигаций для госбанков или Фонда гарантирования вкладов", - добавила Белан.

По ее словам, эти факторы риска могут быть нивелированы притоком средств от приватизации, однако на данный момент, по ее оценкам, доходов от приватизации в 2016-2017 годах не предвидится.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец апреля составила 67,091 миллиарда долларов, что на 2,8%, или на 1,854 миллиарда долларов, выше показателя на конец марта. В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец апреля составила 1,690 триллиона гривень, что на 1,2%, или на 20,599 миллиарда гривень, ниже показателя на конец марта.

По оценкам Министерства финансов Украины, подписание обновленного меморандума с МВФ по итогам последней миссии ожидается в течение месяца, а проведение совета директоров МВФ по украинскому вопросу, на котором фонд может одобрить следующий транш в размере 1,7 миллиарда долларов, - в июле.

Совет по финансовой стабильности ожидает, что восстановление сотрудничества с МВФ позволит Украине получить помощь из других источников в объеме 7,2 миллиарда долларов.