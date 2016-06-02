Как получить стартовый капитал и начать зарабатывать на изменении валютных курсов?

В последнее время весьма доступным и популярным стал онлайн-заработок на валютных курсах. Международный рынок Форекс — самая известная и простая финансовая площадка, где каждый желающий может продавать и покупать валюту разных стран. Курсы валют меняются несколько раз в день — и на этом люди зарабатывают.

Плюс валютного трейдинга — в возможности вести торговлю с собственного компьютера, планшета или смартфона 24 часа в сутки и откуда угодно, главное — это наличие доступа к интернету.

Чтобы приступить к торговле на валютном рынке, вам достаточно выбрать надёжного Форекс-брокера, открыть на его сайте торговый счёт и пополнить его на любую сумму. Однако далеко не каждому известно, что совсем не обязательно пополнять свой счёт, чтобы начать зарабатывать!

В компании ИнстаФорекс есть БЕЗДЕПОЗИТНЫЙ БОНУС, который даёт вам право начать торговлю на Форекс без вложений. Бонус — 40 долларов может получить каждый новый клиент компании.

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После зачисления стартового капитала на Форекс-счёт вы сможете приступить к торговле валютами. Зарабатывая с помощью бонусных средств, вы не рискуете своими деньгами и при этом получаете бесценный трейдерский опыт совершенно бесплатно.

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