Нацбанк готов сотрудничать с Антикоррупционным бюро и уже готовит запрашиваемые документы
Национальный банк Украины открыт для сотрудничества с правоохранительными органами и уже готовит передачу документов в Национальное антикоррупционное бюро согласно полученным постановлениям суда.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя проведение Национальным антикоррупционным бюро расследования законности рефинансирования Нацбанком ряда банков на общую сумму более 12 млрд грн в 2014-2015 годах.
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«Национальный банк открыт для сотрудничества с правоохранительными органами. Сейчас мы получили шесть постановлений суда на получение документов и готовим их передачу в Национальное антикоррупционное бюро», - говорится в комментарии.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что все необходимые документы будут предоставлены в установленном законодательством порядке.
Как сообщал УНИАН, НАБУ взялось за растрату Нацбанком 12 миллиардов за времен Кубива и Гонтаревой.