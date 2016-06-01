Нацбанк готов сотрудничать с Антикоррупционным бюро и уже готовит запрашиваемые документы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя проведение Национальным антикоррупционным бюро расследования законности рефинансирования Нацбанком ряда банков на общую сумму более 12 млрд грн в 2014-2015 годах.

Читайте такжеВ Раде Гонтареву обвиняют в антигосударственной политике и считают, что она должна пойти

«Национальный банк открыт для сотрудничества с правоохранительными органами. Сейчас мы получили шесть постановлений суда на получение документов и готовим их передачу в Национальное антикоррупционное бюро», - говорится в комментарии.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что все необходимые документы будут предоставлены в установленном законодательством порядке.

Как сообщал УНИАН, НАБУ взялось за растрату Нацбанком 12 миллиардов за времен Кубива и Гонтаревой.