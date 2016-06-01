Украинский суд запретил выплачивать $3 миллиарда кредита Януковича

Российский кредит на три миллиарда долларов выплачивать запрещено. Об этом говорится в постановлении Голосеевского райсуда Киева, пишет "Сила права".

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Сообщается, что Голосеевский районный суд города Киева 30 мая 2016 года, рассмотрев иск Ирины Веригиной к Российской Федерации о возмещении морального и имущественного вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ против Украины и оккупации РФ части территории Луганской области, постановил: "Приостановить осуществление платежей по государственным внешним заимствованиям Украины перед Российской Федерацией в размере 3 000 000 000 долларов США и начисленных процентов по трастовому договору, заключенному 24 декабря 2013 года между Украиной, от имени которой действовал Министр финансов Украины в соответствии к Инструкции Кабинета Министров Украины, и компанией "The Law Debenture Trust Corporation PLC".

Также принято решение запретить Кабинету Министров Украины, Министерству финансов Украины, Национальному банку Украины, Государственному казначейству Украины, другим органам государственной власти, их должностным и/или должностным лицам осуществлять любые действия, связанные с осуществлением платежей по государственным внешним заимствованиям Украины перед Российской Федерацией в размере 3 000 000 000 долларов США и начисленным процентам по трастовому договору, заключенному 24 декабря 2013 года между Украиной, от имени которой действовал Министр финансов Украины в соответствии к Инструкции Кабинета Министров Украины, и компанией The Law Debenture Trust Corporation PLC.

Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 млрд долл., полученному Украиной в декабре 2013 года в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

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Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время Фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности «российского» долга.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.

По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, предстоящее судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. В то же время эксперты полагают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.