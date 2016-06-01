Большинство облигаций в портфеле банка "Хрещатик" имеют признаки фиктивности

Фонд гарантирования вкладов физических лиц при выборочном аудите банка "Хрещатик" выявил, что 85% облигаций в портфеле банка не обеспечены залогом и эмитированы фирмами, имеющими признаки фиктивности, сообщила пресс-служба Фонда.

"В портфеле банка "на продажу" учитывались облигации на общую сумму более 2,27 миллиарда гривень. При этом почти 85% из них оказались необеспеченными", - говорится в сообщении.

Кроме того, Фонд отметил, что эмитенты этих ценных бумаг имели все признаки фиктивности - отсутствие основных фондов и производственных запасов, численность работающих 1-2 человека, полученные средства от реализации облигаций направлялись на взносы в уставные фонды других предприятий. По предварительной информации Фонда, в 91,8% случаев компании, выпускавшие облигации, оказались связанными с банком лицами.

"Обстоятельства данных дел устанавливаются. Обычно подобные схемы с ценными бумагами создаются с целью контроля денежных потоков или даже прикрытия операций по выводу средств банков. По результатам проверки Фондом будут поданы заявления о совершении правонарушений руководящим составом и должностными лицами банка "Хрещатик", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины в ходе досудебного расследования выявила группу предприятий, которая на основе поддельных документов получила в банке "Хрещатик" кредиты на 40 миллионов долларов.

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк "Хрещатик" 5 апреля на основании решения Национального банка о признании данного финансового учреждения неплатежеспособным. Фонд предварительно оценивал объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка "Хрещатик" в 2,8 миллиарда гривень.

Банк "Хрещатик" работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.

При введении в банк временной администрации Киевгоргосадминистрация заявила, что по факту банкротства банка на правах его миноритарного акционера обратилась в правоохранительные органы и Государственную фискальную службу.

Впоследствии в правоохранительные органы обратился и Национальный банк, который заявил, что располагает сведениями, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке.

С 27 мая Фонд гарантирования приостановил выплаты вкладчикам банка "Хрещатик" для завершения полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков, имеющих право на возмещение в период ликвидации банка.