Фонд гарантирования продлил ликвидацию трех банков

Как сообщается на сайте фонда, ликвидация банка "Форум" продлевается на 2 года - до 15 июня 2018 года включительно, "Энергобанка" - также на 2 года, или до 11 июня 2018 года включительно, банка "Меркурий" - на 1 год, до 11 июня 2017 года включительно.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временную администрацию в банк "Форум" 14 марта 2014 года, а 13 июня начал процедуру ликвидации банка. Банк "Форум" (Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежал подконтрольной "Смарт-Холдингу" Вадима Новинского компании Yernamio Consulting Limited (Кипр).

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Ликвидация "Энергобанка" началась 15 июня 2015 года. С 13 февраля в банке работала временная администрация. "Энергобанк" работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. Основным акционером банка с пакетом в 99,7% акций являлась компания Roylance Services Limited LLC (Кипр).

Процедура ликвидации банка "Меркурий" началась 10 июня 2015 года. С 14 марта в банке работала временная администрация. Банк "Меркурий" работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу небольших финучреждений. Его основными владельцами были Любовь Литвиненко и Александр Олейник через компании "Газко Запад", "Газко Восток" и "ДБК" (35,5489% акций банка).