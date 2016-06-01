Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,09 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2509,7590 (1 июня – 2514,1637)

100 EUR – 2804,4047 (1 июня – 2804,2982)

10 RUR – 3,7675 (1 июня – 3,8096)

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Как сообщал УНИАН, 1 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,06/25,10 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0020/28,0640 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3730/0,3740 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,0976 гривни/долл., к этому часу заключено 395 сделок на сумму 239,74 миллиона долларов.