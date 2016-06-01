Кабмин выделил 29 миллионов на помощь пострадавшим и семьям погибших на Майдане

Кабинет министров принял решение выделить в общей сложности около 29 миллионов гривень на выплату одноразовой помощи пострадавшим и семьям погибших в результате событий Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Решение было принято на заседании правительства, передает кореспондент УНИАН. Читайте такжеКабмин выделил почти 0,5 миллиона помощи пострадавшим участникам Майдана Средства выделены из Резервного фонда Госбюджета. Как ожидается, 13,8 млн грн будут направлены на выплату помощи пострадавшим. Средства получат 167 человек. Еще порядка 15 млн грн будет выделено семьям 107 погибших. Комментируя принятое решение, премьер-министр подчеркнул, что выделение средств - это «обязанность правительства». «Наша святая обязанность поддерживать таких людей», - заявил глава правительства.

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