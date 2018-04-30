План правительства Гройсмана: фантом или реальность

Правительство Владимира Гройсмана 25 мая утвердило План приоритетных действий на 2016 год и среднесрочную перспективу. Он качественно отличается от программы Кабмина в 10 страниц, которая была принята парламентом в апреле, вслед за голосованием за нового премьера. Документ из 208 страниц выглядит презентабельно и в нем есть определенная конкретика. И хотя эксперты считают, что ее должно быть еще больше, в то же время признают: план Кабинета Гройсмана очень отличается от плана «попередника».

Кстати, по мнению экспертов, конкретика в Плане – это не что иное как обязательства Украины перед донорами, особенно главным – Международным валютным фондом, а также она связана с нормами Соглашения об ассоциации с ЕС, которые наша страна должна имплементировать. Причем все эти шаги обсуждались с МВФ и заявлялись обществу еще премьером Арсением Яценюком.

Не прошло мимо глаз экспертов и то, что разработчики шагов исполнительной власти и на сей раз не обошлись без популистских заявлений. Но это – традиционно и не только для украинских властей.

Так, документ начинается с главной цели правительства – «обеспечение повышения уровня и качества жизни граждан благодаря стабильному экономическому развитию». Все верно – именно это и является обязанностью государства. Но, по мнению экспертов, в наших реальных условиях выполнить задачу, а тем более в этом году приблизиться к поставленной цели, выглядит маловероятным. Да и перекормленные такими обещаниями украинцы реагируют на них крайне негативно. Дальше в документе все более реалистично выписано. В принципе, План читабельный: каждый раздел начинается с того, что сейчас имеем, затем идет исторический опус – что уже было сделано для улучшения ситуации, а завершается все последовательностью шагов, вплоть до указания сроков принятия необходимых законов и прочих документов, и росписью ответственных. В июле, по словам премьера, состоится первый отчет министров, работу которых можно легко с помощью Плана проконтролировать.

Так какие же основные экономические преобразования уготовил украинцам Кабмин Гройсмана?

Макроэкономика, финансы, налоги и таможня

Первой в разделе «Макроэкономическая стабилизация» идет бюджетная реформа, которая подразумевает внедрение среднесрочного планирования госказны, усиление бюджетной дисциплины, эффективность использования средств, новые графики формирования бюджета, установление трехлетних лимитов расходов. Это станет базой формирования бюджета на 2017 год, а также прогнозов на 2018 и 2019 годы. Полноценное внедрение среднесрочного бюджетного планирования намечено на 2 квартал 2018 года – согласно Меморандуму с МВФ.

Основными макроэкономическими задачами правительство определило снижение дефицита госбюджета до 3% в 2017 году с нынешнего показателя в 3,7%, в 2018 году – до 2,5% ВВП, в 2019 – до 2,3% ВВП.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин считает, что достичь заявленных показателей дефицита госбюджета реально, но нужно хорошо понимать, что это означает дальнейшее затягивания поясов.

«Насколько это может быть компенсировано другими инструментами, то здесь нет, к сожалению, прямого ответа. В этом вопросе нужно, к примеру, понимать, что мы будет делать с Пенсионным фондом, с приватизацией, сможем ли получить ожидаемые доходы, которые могут быть направлены на финансирование расходов, чтобы поддержать запланированные правительством уровни дефицита. Понимать, какой будет монетарная политика и сколько НБУ сможет перечислить средств от превышения доходов над расходами, чтобы потом ими покрыть дефицит. За всем этим должна стоять четкая аналитическая кропотливая работа, чтобы согласовать все распределения: внутри страны - политических сил, и отношения с внешними кредиторами», - сказал Юрчишин.

Собирается правительство продолжить налоговую реформу - планирует упростить администрирование налога на добавленную стоимость, единого социального взноса и налога на доходы физических лиц. До конца 2016 года планируется принять соответствующие законы и необходимые подзаконные акты. В 2016 году запланировано реформирование Фискальной службы, что предусматривает сокращение сотрудников ГФС с 58 тысяч до 41 тысячи сотрудников. А также вся отчетность будет переведена в электронный вид, как, впрочем, и экономика страны станет абсолютно «цифровой». Будет введено не менее 10-14 электронных услуг, порядка 3 тысяч баз данных, что облегчит жизнь бизнесу и увеличит поступления в бюджет, сделает «минимизацию доходов» практически нереальной. Будет также введен институт пост-аудита, особенно это коснется таможни. А налоговую милицию должны ликвидировать в 4 квартале 2016 года.

В Плане правительства говорится, что все налоговые и финансовые меры активизируют борьбу с коррупцией и выводом капитала в офшоры. Между тем, в «дорожной карте» Кабмина нет конкретики относительно размера налогов, как и перечня предполагаемых электронных услуг и баз данных.

Юрчишин подчеркивает, что все перечисленные намерения Кабмина – обязательства перед МВФ, но есть риск, что они не будут реализованы. «Ряд направлений своей политики правительство вынуждено будет изменить, в том числе упрощенную систему налогообложения. Также необходим ряд изменений, связанных с внешнеэкономической деятельностью, в частности, трансфертное ценообразование и т.д. Этого требует Международный валютный фонд. Но дело в том, что 31 мая рассматривались в парламенте некоторые законопроекты, которые необходимы для подписания Меморандума с МВФ, но голосование не удалось. Поэтому я не сказал бы, что правительство все сможет выполнить. И это в первую очередь зависит от Верховной Рады. Политический кризис подтверждает поведение парламента. Поэтому вероятность реализации планов правительства крайне и крайне низка», - сказал эксперт.

Что касается реформирования Фискальной службы и ликвидации налоговой полиции, то, по мнению Юрчишина, это пока общие слова. «Кто-то собирается менять налоговую полицию, кто-то говорит, что это будет не полицейская миссия, а информационная. Мне кажется, что прежде всего нужно исходить из тех функций, которые тот или иной институт должен выполнять. Если мы достаточно четко распределим функции, то будет легче определиться, какие органы нам нужны, а какие нет. То, что эта структура службы (налоговая милиция – УНИАН) должна перейти от жесткого контроля бизнеса к его поддержке, не вызывает сомнения. Но как это будет реализовано, сейчас сказать сложно», - сказал Юрчишин.

Приватизация, промышленность, инновации и инвестиции

В планах правительства реализовать масштабную приватизацию. В документе говорится, что на сегодня в Украине 3,5 тысячи госпредприятий, из них 1700 не подлежат приватизации. Примерно 35% этих предприятий ликвидированы как юрлица, а в странах ЕС таких госактивов не более 300. Поэтому до конца года (в третьем квартале) будет пересмотрен список госпредприятий, не подлежащих продаже, на предмет сокращения. В среднесрочной перспективе – список будет максимально урезан.

Экс-глава Фонда госимущества Александр Бондарь считает, что план Кабмина по приватизации – это план МВФ, оторванный от украинской действительности. «Он является в части приватизации абсурдным. У нас нет на сегодня рынка и нет людей, которые готовы покупать украинское имущество. Не понятно, на чем основывается этот план. Думаю, правительству не нужно сравнивать количество предприятий на Западе и у нас, нужно сравнивать размер зарплат», - отметил эксперт.

По его словам, у нас достаточно предприятий – более тысячи, которые находятся не в запрещенном к приватизации списке. Их можно продавать сейчас, но никто этого не делает. «Нужно научиться продавать то, что есть, а потом выводить объекты из запрещенного перечня. Зачем строить маниловские планы? Из Украины выводятся миллиардные суммы денег, и никто не несет наказания. Какой инвестор станет покупать активы в такой стране? О каких массовых продажах предприятий может идти речь, если Фонд гарантирования не может продать имущество неплатежеспособных банков, причем за копейки и в центре столицы. Их никто не покупает», - резюмировал Бондарь.

В планах правительства также реформа корпоративного управления. На предприятиях с государственной долей собственности будет проведен международный аудит, созданы независимые наблюдательные советы и назначены независимые директора. В 3 квартале должен быть утвержден план создания госхолдинговых компаний.

Кроме того, планируется перевести все публичные закупки в электронную систему ProZorro с 1 января 2017 года. И тут у правительства должно все получиться. Уже сейчас система ProZorro позволяет не только экономить деньги, но также находить наиболее эффективных партнеров. По некоторым позициям предлагаемые закупочные цены разнятся вдвое, на фоне чего уже сейчас количество тендеров в системе превысило 95 тысяч, а количество заказчиков достигает 5 тысяч. Результат такой успешной работы оценен Западом - в мае система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector (государственный сектор). Ожидается, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить нашей стране около 5 млрд грн.

В Плане правительства - рост промпроизводства до конца 2016 года на уровне 2%, в среднесрочной перспективе – не менее чем на 4%, доля промпроизводства в ВВП – не менее 20%. Для достижения цели будет разработана программа роста внутреннего потребления, стратегия развития промышленности до 2025 года и ключевые законы с учетом европейской интеграции.

Юрчишин считает, что рост промпроизводства заявлен очень скромный, нужно искать инструменты для более сильного роста.

«Для нас 2-3% роста на той низкой базе, которая есть, это ничто. Правительство должно искать инструменты для поддержания ускоренного роста. Это не легко, это сложно, но такой низкий, инерционный заявленный показатель для слабой экономики – для этого не требуется сильное правительство», - отметил эксперт.

Между тем, правительство считает, что содействовать промросту будет развитие инноваций. Запланировано уже в этом году принятие «Стратегии развития высокотехнологичных отраслей до 2025 года», создание High Tech Office - офиса высоких технологий и присоединение Украины к европейскому отчету о развитии инноваций – Innovation Union Scoreboard.

В этом году Кабмин намерен активизировать работу по повышению экспорта Украины. Для этого разработают Национальную экспортную стратегию, создадут новые торговые представительства за рубежом, Совет по продвижению экспорта при правительстве, механизмы финансовой поддержки и страхования экспортных рисков, подписание ряда договоров о зоне свободной торговли, вхождение Украины в мировые экономическим союзы. Эксперты считают, что все должно получиться, тем более работа уже сейчас в данном направлении ведется активная.

Росту инвестиций будет содействовать и выполнение плана правительства по вхождению Украины в ТОП-60 стран мира по условиям ведения предпринимательской деятельности до 2017 года и ТОП-20 - до 2018 года, увеличение числа индустриальных парков на 30% в среднесрочной перспективе, а до конца года планируется создать 5 парков. Кабмин рассчитывает, что все перечисленные меры позволят привлечь в Украину до 2020 года 6,5 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Министр юстиции Павел Петренко считает, что планы правительства на 2016 год – осуществимы. «Мы ожидаем, что в рейтинге Doing Business-2016 Украина сможет подняться с 83 места, которое мы занимаем на сегодняшний день, на 65-69 место, в зависимости от расчетов экспертов Всемирного банка. То есть, у нас есть реальный шанс получить оценку своей работы за прошлый год почти в 20 пунктов в общем рейтинге роста Doing Business», - отметил он.

Сельское хозяйство

Правительство намерено до конца года создать нормативно-правовое поле для решения комплекса вопросов земельных отношений: внедрить механизм права долгосрочной аренды земли сельхозназначения, ее продажи и залога, урегулировать проблему наследства. И главное – принять закон «Об обороте земель», что подразумевает, наконец-то, открытие рынка земли в Украине.

Впервые мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен с 1 января 2002 года, со вступлением в силу Земельного кодекса, в качестве временной меры. С той поры он только продлевался. Последний раз срок его действия должен был закончиться 1 января 2016 года. Но в ноябре 2015 года парламент, спикером которого тогда был Гройсман, снова его продлил до 1 января 2017 года. Порошенко закон подписал.

И снова о "дорожной карте" правительства: с 1 января 2017 года запланировано упразднить спецрежим налогообложения НДС в отношении аграриев (он действовал с 2011 года) и компенсировать отмену господдержки адресной поддержкой АПК. Начнут ее выделять уже в этом году, увеличив общий объем с 300 до 750 млн гривен. К 2020 году дотации агросектору должны вырасти до 1% от производства отрасли, первыми, кто ее получит, будут сельхозпроизводители с площадью обрабатываемых земель до 500 га.

Также в этом году правительство намерено разработать изменения в закон «О производстве и обороте органической сельхозпродукции и сырья». Планируется провести реформу и Госпродпотребслужбы. Первоочередной задачей является приближение законодательства Украины в сфере санитарных и фитосанитарных норм к европейскому. Так, в 2016 году будут разработаны 8 нормативно-правовых актов, которые обеспечат надлежащее функционирование рынка органической продукции и сырья. Все перечисленное соответствует нормам ЕС и согласовано с МВФ.

Президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Тарас Высоцкий считает, что ничего нереального в документе нет. «А вот удастся ли намеченное реализовать, это вопрос. Но если интенсивно всем поработать – правительству, бизнесу, обществу, то нет ничего невозможного», - отметил эксперт.

По его словам, открыть рынок земли тоже возможно. Для этого нужно не продлевать мораторий до конца текущего года и проголосовать закон относительно земель сельскохозяйственного назначения. «Согласно Регламенту Верховной Рады, если такой документ будет внесен в парламент, оставшегося до конца года времени достаточно, чтобы его рассмотреть и, не нарушая никаких норм, принять», - подчеркнул Высоцкий.

Он также акцентировал, что спецрежим НДС в отношении аграриев по факту уже аннулирован. А прямую поддержку, которую хочет внедрить правительство, считает неэффективной из-за коррупционной составляющей. «Согласно законодательству, спецрежим со следующего года действовать не будет. Тут важнее проблема, нужно ли его возвращать. Это очень дискуссионный вопрос. Считаю, что первые объективные выводы можно будет сделать по итогам года. Нужно подождать, чтобы провести экспертную дискуссию. Что касается прямой поддержки фермеров, то за 25-летнюю историю независимой Украины ни единого раза она не была эффективной, в первую очередь из-за наличия коррупционной составляющей. Я не могу спрогнозировать, что будет в этом году или следующем, но история показала, что прямая поддержка никогда не работала. Спецрежим – да, там не было никого коррупционного элемента. А там, где поддержка выделяется на базе определенных индикаторов, всегда присутствует субъективный момент – человеческий фактор. То есть, всегда есть комиссия, которая и принимает решение о поддержке. Поэтому этот механизм не работает. Мелких производителей необходимо поддерживать – это факт, потому что они менее конкурентные. Нужно подумать, как это правильно сделать. Но в целом, прямая поддержка – не эффективна. И решения по этому поводу четкого еще нет», - подчеркнул эксперт.

Энергосектор

В газовом секторе Кабмин планирует остановить падение добычи собственного природного газа, нарастив ее до 2020 года до 27 млрд кубометров, что полностью обеспечит внутренний спрос. Также будет изменена структура импорта газа, в частности, путем повышения объема потока в направлении Словакии. До конца года Кабмин намерен внедрить ІТ-системы для обеспечения баланса газа, разработать все необходимые документы для завершения реформы газового рынка, что подразумевает разделение на профильные структуры «Нафтогаза». Будут также разработаны законы для создания в Украине газового хаба, которые урегулируют вопрос хранения европейскими компаниями топлива в украинских ПХГ, начнется работа и над созданием системы биржевой торговли газом.

Планируется реформировать и рынок электроэнергии. Цель на 2016 год – остановить падение объемов производства и потребления электроэнергии, а также существенно увеличить экспорт электроэнергии – до более 7 млн кВт-ч, что почти вдвое больше показателя 2015 года. До конца года планируется сформировать нормативно-правовую базу для перехода на новую модель рынка электроэнергии и разработать план первоочередных мер для интеграции Украины в европейскую энергосистему.

По мнению президента Центра «Стратегия XXI» Михаила Гончара, к тому, что написано в плане правительства, можно по-разному относиться, концептуально – это правильные подходы, но у нас немало писалось правильных программ, а потом все это благополучно оставалось на бумаге.

«Если все будет делаться так, как делал спикер Верховной Рады Гройсман, то ничего обещанного не будет. Два из трех системообразующих реформу энергетических рынков законопроекта парламентом при спикере Гройсмане приняты не были – законы о национальном регуляторе и рынке электроэнергии. А они должны были быть приняты одновременно с законом о рынке газа, который Рада приняла с большим трудом в конце апреля 2015 года. А затем этот важный пакет документов был разорван на куски. Парадокс сейчас заключается в том, что премьер Гройсман нарывается на недоработки спикера Гройсмана. То есть, он, будучи спикером, в угоду тем или иным кланово-политическим интересам волынил с принятием соответствующих законопроектов. А без национального регулятора никакого рынка электроэнергии и газа не будет», - сказал Гончар.

Он считает, что сейчас получим индикатор – как проведут законы через Верховную Раду. Но дальше самое главное - нужна их имплементация. А тут все всегда упирается в наличие политической воли. «Она у нас то появляется, то исчезает – в угоду конъюнктурным соображениям. Если все будет делаться с такой политической волей, как в случае с новым генпрокурором, то можно надеяться на успех», – сказал эксперт.

Гончар также отметил, что реформа «Нафтогаза» к концу года не завершится, это будет сделано позже. «Если это произойдет в этом году, то правительство дезорганизует госхолдинг и мы войдем в отопительный сезон с дезорганизованной системой, что крайне опасно в условиях продолжающейся российской агрессии. Но шаг за шагом это все можно сделать», - подчеркнул он.

Что касается наращивания добычи газа и отказа от импорта как такового, то если будет на это политическая воля и соответствующие инвестиции обеспечены в разведку и добычу, то можно достичь цели, считает Гончар. «Сейчас все выглядит как более-менее системные, но благие намерения. Их можно приветствовать, но есть сомнения, что этому правительству удастся их реализовать», - подытожил эксперт.

Есть в Плане и о атомной энергетике. К концу года Кабмин хочет завершить разработку проекта строительства хранилища отработавшего ядерного топлива и определиться с источниками финансирования. Данный вопрос решается с 2009 года, а тем временем наша страна ежегодно платит России 200 млн долларов за вывоз и утилизацию топлива. То есть, строительство хранилища позволит эти деньги сэкономить. Эксперты только приветствуют данное решение.

Что касается угольной отрасли, то в планах правительства к 2020 году, после реализации структурных изменений в отрасли, увеличить объем добычи на государственных шахтах до 19,6 млн тонн, а в этом году добыть 7 млн тонн угля. Правда, ничего, кроме создания нормативно-правовой базы для начала этих структурных изменений до конца года, в документе о реформе не говорится. И это понятно. Угледобыча находится в рисковой зоне, на оккупированной территории. Нужно думать над тем, чем «черное золото» замещать. В конечном счете все опять сводится к инвестиционному климату. А это область структурных реформ.

В Плане идет речь и об энергоэффективности и об энергосбережении. В этом направлении будет увеличено кредитование как предприятий, так и населения, но конкретные цифры не названы. Основные шаги – законодательное урегулирование данной сферы, причем в графе срок – 2016 год.

Дорожное хозяйство

Из транспортной сферы рассмотрим самую важную для каждого украинца – дорожную. По поводу разбитых вдрызг автодорог страны в Плане правительства говорится: на сегодня уровень финансирования дорожного хозяйства в Украине является самым низким в мире – лишь 0,9% от ВВП. Для сравнения: в Польше – 1,4%, России – 1,5%, Беларуси – 2,2%, в среднем в развитых странах мира – 3% от ВВП, в Китае – 3,5%, Финляндии – 3,9%. В то же время, в Украине состояние дорог на 97% не отвечает нуждам экономики и требует капитального или текущего ремонта.

Чтобы исправить ситуацию, Кабмин планирует до конца года создать Дорожный фонд, реформировать Укравтодор, разобравшись с его кредитными долгами, а также построить, реконструировать и отремонтировать 1,7 тыс. км автодорог, ликвидировать 3,7 млн кв. метров ям. В среднесрочной перспективе – увеличить ежегодные объемы дорожных работ в 16 раз. Передать в сферу управления местных властей 131 км дорог. Что касается средств, то источники финансирования хотят расширить, но только не указывается, каким образом и кто эти источники.

Эксперты считают, что хоть ситуация с дорогами и сложная, но если планы правительства будут осуществлены, то, конечно, не за год, а за несколько лет украинские трассы будут приведены в нормальное состояние. Причем работа над этим уже идет полным ходом.

Что касается грузовых автомобилей, то их движение массой свыше 40 тонн остается под запретом. Контроль фур усилят. Это тоже скажется положительно на состоянии наших дорог.

Социальная помощь и пенсии

Относительно соцвыплат у правительства следующие планы: законодательная унификация алгоритмов назначения адресной госпомощи, внедрение новых программ для автоматизации процессов назначения помощи, льгот и субсидий, создание 5 пилотных центров предоставления социальных услуг в формате «Прозрачный офис».

Займется правительство и социальной защитой работающих граждан. На сегодня размер минимальной зарплаты составляет лишь 28% от средней зарплаты. Рекомендация МОТ – не менее 50%, в странах ЕС – 60%. Чтобы исправить ситуацию, Кабмин планирует разработать новое трудовое законодательство. А также внедрить новую систему методологии определения минимальной заработной платы и передать полномочия в сфере занятости и оплаты труда местным исполнительным органам. Что касается Пенсионной системы, то правительство продолжит ее реформировать. До конца года планируется внести в парламент все необходимые законы, в том числе о внедрении накопительной системы, второго уровня пенсионного страхования.

Как известно, правительство Яценюка еще в мае прошлого года передало в Верховную Раду на рассмотрение законопроект о пенсионной реформе. Но воз и ныне там. Причем документ является структурным маяком МВФ.

Реформу пенсионной системы нужно проводить немедленно, считает главный менеджер группы «Пенсионная реформа» общественной платформы «Реанимационный пакет реформ» Галина Третьякова.

«Необходима политическая воля. Всем, кто уже на пенсии, хуже не будет, а молодежи и тем, кому несколько лет осталось до пенсии, будут обеспечены только лучшие условия. Вся Европа имеет накопительные деньги, вся Америка также, а Украина – нет. 90% населения выиграют, а тех, кто потеряет, защитит государство. Но таких будет лишь 10%. С сегодняшней пенсионной системой государство никогда не справится с дефицитом бюджета… С социализмом пора кончать», - подчеркнула Третьякова.

Также в Плане правительства речь идет об обязательном повышении соцстандартов, вот только срок указан – в течение 2016 года.

Как известно, 31 мая текущего года депутаты Верховной Рады отклонили популистский законопроект о повышении прожиточного минимума, отмене налогообложения пенсий и отказе от ограничения выплат работающим пенсионерам.

Глава подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Александр Горбунов заявил, что по закону прожиточный минимум и минимальная зарплата могут устанавливаться лишь правительственными законопроектами. «Министерство финансов не поддерживает данный законопроект, отмечая отсутствие реальных источников покрытия дополнительных расходов госбюджета. По расчетам Минфина, только повышение социальных стандартов требует около 59 млрд грн расходов, а в целом на все предложенные направления необходимо дополнительно более 70 млрд грн», - сказал Горбунов.

Видимо, повышение стандартов нужно ожидать после возобновления роста экономики.

В документе также запланированы внедрение страховой медицины к 2019 году, увеличение доступности лекарственных средств и дерегуляция управления системой образования.

Самые массивные разделы Плана правительства отводятся децентрализации, дерегуляции, реформированию госуправления, оборонной сфере. Они четко расписаны. Многие поставленные задачи уже в работе. Но эти темы касаются в большей степени политики, поэтому в данной статье не исследовались.

Между тем, все перечисленное – целесообразный, цивилизованный курс развития государства. Реформы - антикризисные, болезненные, но без них от диагноза «постсоветское государство» Украина не избавится. Вот только основываются обозначенные в Плане правительства реформы на законодательной базе. То есть, без парламента, одними намерениями Кабмина, задачи не решить. А как работает Рада, украинцы отлично знают. Поэтому выполнение обещаний «дорожной карты» больше не на совести Кабмина, а народных избранников. Судя по срокам принятия важных для страны документов, которые действительно оживят реформирование, вскоре мы убедимся, кто действительно является патриотом Украины.

Нана Черная (УНИАН)