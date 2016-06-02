Тука рассказал, во сколько обойдется бюджету МинАТО

Об этом сообщил на своей странице Facebook заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

"Заработная плата - 7,423 млн, начисления на з/п - 1,633 млн, оплата услуг связи - 0,118 млн, теплоснабжение - 0,170 млн", - говорится в сообщении.

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По его словам, средства на деятельность Министерства еще не выделены, однако он попросил "предоставить справку об сведенных "пожеланиях".

"Как видите, на 105 человек "хотелки" очень-очень умеренные. Например, на командировку предусмотрено 125 500 грн, то есть 10 000 грн в месяц.

Не представляю себе, на какие командировки хватит таких "хотелок", ведь министерство работает со многими международными организациями", - отметил Тука.