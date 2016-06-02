Минфин оптимистично оценивает шансы Украины получить третий транш МВФ в июле - министр

Министерство финансов Украины оптимистично оценивает шансы Украины получить в июле третий транш кредита в объеме 1,7 миллиарда долларов от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда по программе EFF, утвержденной в марте 2015 года.

Об этом сказал министр Александр Данилюк в эфире "24 канала".

"Мы очень оптимистичны в том, что решение будет позитивным. Миссия (МВФ - УНИАН) уехала, получив ответы на все вопросы. У нас был конструктивный диалог, а это самое сложное в этом процессе. Все остальное - это технические моменты", - сказал он.

Он отметил, что "технические моменты" - это принятие необходимых законопроектов, которые уже находятся в Раде и ждут голосования. "После этого Совет директоров (МВФ - УНИАН) в июле соберется и, я уверен, примет положительное решение", - подчеркнул Данилюк.

Читайте такжеУкраина в этом году получит $4 миллиарда от МВФ и других кредиторов – эксперт

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 миллиарда долларов, – 4 августа 2015 года.

На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Ряд экспертов ожидают, что по итогам заседания Совета директоров Фонда Украина получит третий транш кредита, однако он может стать единственным для нашей страны траншем МВФ в текущем году.