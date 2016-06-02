Суд в Лондоне по кредиту Януковича может растянуться на 2 года – министр финансов

Судебный процесс в Высоком суде Лондона по иску Российской Федерации против Украины после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 миллиарда долларов, полученному в декабре 2013 года в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, может занять до двух лет.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире "24 канала".

По словам министра, для ведения этого дела Украина наняла международных адвокатов, в основном британских юристов.

"Там возможны разные варианты событий. Если процесс пойдет до самого конца, это может занять до двух лет", - сказал Данилюк.

Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины в феврале этого года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. "Российские" облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время Фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности "российского" долга.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по "российским" бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.

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По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, предстоящее судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. В то же время эксперты полагают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.

Украина 27 мая подала в Высокий суд Англии возражения против иска компании The Law Debenture Trust Corporation PLC, представляющей интересы РФ, называя договор о заимствовании недействительным, поскольку в период получения кредита Украина не имела необходимой дееспособности, нарушала установленные в то время пределы заимствований, а также соглашение было заключено под давлением, осуществляемым со стороны России на Украину в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

Министр финансов назвал возражение Украины против иска РФ одним из элементов более масштабной юридической стратегии, направленной на привлечение России к ответственности за агрессию и другие противоправные действия в отношении нашей страны, включая незаконную оккупацию Крымского полуострова.