В правительстве еще раз заявили - МВФ не требует повышения пенсионного возраста в Украине

Проект меморандума с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом, который в ближайшее время должен быть подписан и отправлен на изучение Совету директоров фонда, не содержит требований об обязательном повышении пенсионного возраста в Украине.

Об этом сказал министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире "24 канала".

"В проекте соглашения (меморандума – УНИАН) с МВФ требований (о повышении пенсионного возраста – УНИАН) нет. МВФ просит, чтобы мы провели сбалансированную пенсионную реформу. И это то, что мы сами должны сделать. Пока речи о повышении пенсионного возраста в Украине не идет", – сказал Данилюк.

Вместе с тем, он подчеркнул, что нынешнее положение дел в формировании Пенсионного фонда и его бюджета должно быть изменено.

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"Нам необходимо проводить пенсионную реформу. Недопустимо, что у нас Пенсионный фонд не сбалансирован. Мы его дотируем. Чем? Деньгами налогоплательщиков. Мы сами себя обманываем и ведем страну к банкротству. Что нужно сделать? Сделать реформу, которая позволит получать стабильную нормальную пенсию", – подчеркнул министр.

Ранее в Министерстве социальной политики Украины также отмечали, что МВФ не требует обязательного повышения пенсионного возраста, однако настаивает на внедрении механизмов преодоления дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на данный момент составляет порядка 140-145 милллиардов гривень и покрывается дотацией из госбюджета.