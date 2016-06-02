В Минфине сообщили, что бюджет-2016 могут пересмотреть уже в июле

Министерство финансов Украины допускает, что уже в июле будет осуществлен пересмотр государственного бюджета на 2016 год с учетом показателей, достигнутых Украиной в первом полугодии 2016 года.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Да, конечно, бюджет на 2016 год будет пересмотрен", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 25 декабря 2015 года приняла госбюджет на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами в 595 миллиардов гривень, что несколько ниже первоначально заложенного показателя в 601 миллиард гривень. Бюджет пересчитывался несколько раз – с учетом принятых накануне изменений в налоговое законодательство.

По данным Минфина, сводный бюджет Украины в первом квартале 2016 года выполнен с профицитом 3,432 миллиарда гривень, что в 4 раза меньше профицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 14,236 миллиарда гривень.