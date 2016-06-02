НБУ хочет упростить процедуру присоединения банков

Национальный банк поддерживает процесс консолидации банковского сектора, для чего предлагает внести изменения в принятый в декабре 2014 года Закон Украины "О мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков" и продлить его действие до 1 января 2018 года.

Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, для упрощения процедуры присоединения банков нужно сократить процессы в рамках отношений с регуляторами. В частности, предварительное информирование НБУ о решении о присоединении должно занимать 5-10 дней, получение согласования от НБУ - 2 дня, получение предварительного заключения Антимонопольного комитета Украины - 2 дня, регистрационные действия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по выпуску акций и выдача свидетельства - 3 дня, согласование НБУ изменений в устав банка-правопреемника, а также государственная регистрация - 3 дня, регистрация в НКЦБФР отчета о результатах размещения (обмена) акций - 3 дня.

Кроме того, Нацбанк предложил упростить корпоративные процедуры банков, в том числе сократить срок на сообщение о проведении общего собрания акционеров с 30 до 5 дней, а необходимое количество голосов для принятия решения о реорганизации – до 50% + 1 голос. При этом НБУ предлагает установить, что обязательный выкуп акций банка при реорганизации не требуется.

Регулятор напомнил, что эта законодательная инициатива также предусматривает возможность отзыва банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы банк мог реорганизоваться в компанию и продолжить заниматься финансовой деятельностью, кроме банковской, или просто работать как юридическое лицо, изменив тип деятельности.

При этом Нацбанк отметил, что для отзыва банковской лицензии без ликвидации банк должен предварительно выполнить свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами.

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Как сообщал УНИАН, НБУ обязал небольшие банки ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства, или до уровня не менее 500 миллионов гривень.

В частности, банки должны довести уставный и регулятивный капитал до минимального размера 120 миллионов гривень к 17 июня 2016 года, 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке ускорятся.