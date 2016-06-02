Если Насиров на справится с реформой Фискальной службы, то станет вопрос о его увольнении - глава Минфина

Министр финансов Александр Данилюк пока не рассматривает вопрос увольнения главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом Данилюк сообщил в эфире "24 канала".

Он отметил, что в течение 10 дней озвучит параметры, которые должен выполнять глава ГФС. Если эти параметры не будут выполняться, министр будет ставить вопрос о соответствии Насирова должности.

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"Ключевое, что я буду требовать от Насирова, это менять ГФС. У меня есть четкий план, как его реформировать. Я в ближайшее время направлю четкий план действий, которые я ожидаю от Романа Насирова. Они будут касаться реформирования ГФС, выполнения ключевых показателей, что является нормальной практикой во всех странах. Я хочу поставить четкие параметры, и я рассчитываю, что он как руководитель будет это выполнять и реформировать ГФС. Если этого не будет сделано, у меня будут все основания для того, чтобы поставить вопрос о его соответствии должности", - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины называет реформу Государственной фискальной службы, объединяющей налоговую и таможенную службы, своим приоритетом и обещает уже в ближайшие месяцы обнародовать результаты ряда антикоррупционных шагов, сделанных в рамках борьбы с коррупцией в органах власти.