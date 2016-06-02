Данилюк обещает показать депутатам Бюджетную резолюцию на 2017 год 8 июня

Министерство финансов Украины планирует 8 июня направить в Верховную Раду проект Бюджетной резолюции на 2017 год, сообщил в эфире «24 канала» министр финансов Украины Александр Данилюк.

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«Бюджетная резолюция обсуждалась еще в апреле, но потом отозвали документ. И теперь возникает вопрос о том, как быстро мы должны ее принять. Бюджетную резолюцию мы направим в парламент 8 июня - через неделю. Она уже отработана, согласование идет в Минэкономики и Министерстве юстиции», - сказал министр.

В то же время Данилюк напомнил, что сам факт принятия резолюции не будет отражаться на бюджетном процессе, поскольку бюджет на 2017 год можно принимать и без заранее утвержденной резолюции.

Ранее министр финансов отмечал необходимость перехода к трехлетнему бюджетному планированию, включающему определение ключевых сфер государственного финансирования и демонстрации государственных расходов в режиме реального времени в максимально прозрачной форме.