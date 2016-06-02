ЕС со следующего года может начать доплаты украинским чиновникам

Европейский Союз может запустить фонд доплаты украинским государственным служащим в 2017 году, сообщила директор департамента координации международной помощи Министерства экономического развития и торговли Алена Трегуб на своей странице в Facebook.

"Хочется плакать, когда вспоминаю, что именно с этого месяца должен был включиться девяностомиллионный фонд доплаты зарплат реформаторам на госслужбе из фондов ЕС, который при правительстве Яценюка решили перенаправить на другие проекты. Сейчас говорят о переносе финансирования на 2017 год", - написала она.

Также Трегуб отметила, что задержка финансирования вызывает отток профессиональных кадров с государственной службы.

"Половина молодых талантливых кадров из моей команды департамента координации помощи уже разбежались по заграницам в связи с отсутствием финансирования", - отметила директор департамента.

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Как сообщал УНИАН, закон о реформе госслужбы был подписан Президентом Украины Петром Порошенко в начале января и вступил в силу с 1 мая 2016 года.

Принятие данного закона, проект которого был подготовлен Кабинетом министров Украины и согласован с Европейским Союзом, позволило правительству вести переговоры с Еврокомиссией о создании специального фонда для финансирования дополнительных выплат украинским чиновникам.

Закон о госслужбе предусматривает, в частности, что на все должности госслужащих, которые не являются политическими, кандидатуры будут определяться исключительно на конкурсной основе. При этом госслужащими будут считаться государственные секретари и работники их аппарата, а министры и их заместители – политическими должностями.