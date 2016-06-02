Трагедия на Грибовичской свалке: Львов получит 40 миллионов евро кредита на борьбу с последствиями

Европейский инвестиционный банк предоставит Львову 10 млн евро на строительство мусороперерабатывающего завода. Еще 30 млн кредита город получит для рекультивации Грибовичской свалки. Об этом 2 июня заявила заместитель председателя городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ирина Маруняк, сообщает Zahid.net.

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«На сегодня есть договоренность с Европейским инвестиционным банком насчет заключения соглашения о выделении средств Львову для рекультивации Грибовичской свалки и обустройство нового мусороперерабатывающего завода. Городской голова Андрей Садовый сейчас ведет переговоры с правительством относительно того, чтобы это соглашение было подписано. Идет речь о выделении 40 млн евро. Из них 30 млн евро должны пойти на рекультивацию Грибовичской свалки, а 10 млн – на обустройство нового мусороперерабатывающего завода», – сказала Ирина Маруняк.

Она уточнила, что этот кредит банк предоставит на 25 лет под 1,5% годовых. После того, как соглашение с Европейским инвестиционным банком подпишут, горсовет выберет участок под строительство мусороперерабатывающего завода. Сейчас под его сооружение рассматривают три земельных участка.

По словам Ирины Маруняк, после катастрофы в Грибовичах мусора из Львова временно вывозят на несколько свалок в области. «Есть четкие договоренности с частными структурами, которые вывозят мусор, с владельцами свалок, с мэрами городов, этот вопрос также обсуждался на уровне области о том, что мусор будут принимать. И мусор будут принимать столько, сколько это потребуется», – уточнила Ирина Маруняк.

Она также напомнила, что из городского бюджета выделили 13,7 млн грн на то, чтобы закупить топливо, обустроить после катастрофы на Грибовичской свалке ограждение и гидранты.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и работник львовского коммунального предприятия "Збиранка".

Троих спасателей нашли мертвыми.