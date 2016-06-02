Рада перенаправила подконтрольному Донбассу 4 миллиарда со счетов оккупированных территорий

Верховная Рада Украины приняла закон о перенаправлении в областные бюджеты Донецкой и Луганской областей более 4 млрд грн, которые накопились в Государственной казначейской службе на счетах бюджетов местных органов власти на неподконтрольных территориях.

Читайте такжеРада приняла президентский проект изменений в Конституцию в части правосудия

За принятие соответствующего закона «О внесении изменения в подпункт 4 пункта 24 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины (относительно перераспределения остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия)» проголосовало 256 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Член Комитета ВР по вопросам бюджета Иван Куличенко, докладывая по законопроекту №4623, сообщил, что это уже третья попытка парламентариев направить в бюджеты восточных областей средства, накопленные на счетах населенных пунктов на неподконтрольной территории по состоянию на 1 января 2016 года. Он отметил, что ко второму чтению были учтены несколько поправок. В частности, предусмотрено, что соответствующие бюджеты, чьи средства будут перенаправлены в областной бюджет, получат компенсацию из госбюджета после возвращения под контроль Украины. «В то же время, не учтены поправки о расширении целевого назначения средств, поскольку они не отвечают цели законопроекта. То есть погашение задолженности предприятий с оккупированных территорий за электроэнергию», - сказал Куличенко.

Читайте такжеРада приняла президентский закон о судоустройстве и статусе судей

Народный депутат Юрий Левченко во время обсуждения отметил, что законопроект предусматривает использовать часть данных средств для погашения кредита Донецкого городского совета, который был взят в 2010 году в государственном «Укрэксимбанке». «У меня есть логичный вопрос, почему погашается лишь кредит в «Укрэксимбанке», что это за избирательность?» - сказал Левченко. Депутат предложил исключить данную норму из законопроекта, но его поправка не была поддержана залом.

Как отмечается в пояснительной записке, по состоянию на 1 сентября 2015 года средства местных бюджетов населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, на счетах в Государственном казначействе составляли по Донецкой области 2,4 млрд грн, по Луганской области - 886 млн грн. Эти средства не могут быть использованы в тех населенных пунктах, которые временно не подконтрольны украинской власти. При этом средства на счета продолжают поступать. Так, по состоянию на 1 января 2016 года по Донецкой области их сумма составила 2,8 млрд грн, а в настоящее время достигла 3,2 млрд грн.

В связи с этим данный законопроект предполагает перенаправление всех средств из бюджетов неподконтрольных населенных пунктов, которые аккумулированы на счетах в Госказначействе по состоянию на 1 января 2016 года, в общий фонд областных бюджетов Донецкой и Луганской областей. Использовать эти средства предлагается для восстановления инфраструктуры и ликвидации прочих последствий проведения антитеррористической операции на подконтрольной Украине территории Донбасса.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 апреля приняла в первом чтении законопроект, который делает возможным перенаправление в специальный фонд государственного бюджета средств, оставшихся на счетах местных бюджетов населенных пунктов на не подконтрольной Украине территории части Донецкой и Луганской областей. Средства из данного спецфонда, как указывается в пояснительной записке, будут направляться правительством в виде субвенции соответствующим областным бюджетам Донецкой и Луганской областей на восстановление объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда и систем обеспечения жизнедеятельности.