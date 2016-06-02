Европейский центробанк снова сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании, которое состоялось в четверг, 2 июня, сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, говорится в сообщении ЕЦБ.

Ставка по депозитам также осталась на уровне "минус" 0,4%, маржинальная ставка — 0,25%.

Читайте такжеЕвропейский центробанк не исключает введение отрицательных процентных ставокЧто касается нестандартных мер денежно-кредитной политики, то 8 июня ЕЦБ начнет скупку облигаций в рамках программы CSPP. Кроме того, начиная с 22 июня, он проведет первую операцию своей новой серии целевых долгосрочных шагов по рефинансированию.

Как сообщал УНИАН, Европейский центральный банк 10 марта 2016 года впервые в истории зоны евро объявил о понижении базовой процентной ставки до 0% для стимулирования экономики региона, восстановление роста которой тормозит.

В апреле 2016 года Европейский центральный банк тоже оставил базовую процентную ставку на нулевом уровне, сохранил ставку по депозитам на отметке "минус" 0,4% годовых, ставку по маржинальным кредитам — 0,25% годовых.