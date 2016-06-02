Парламент ввел институт частных судебных исполнителей

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 народных депутатов из 380, зарегистрированных в сессионном зале.

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Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, Законом устанавливается, что принудительное исполнение судебных решений и решений других органов (должностных лиц) возлагается на органы Государственной исполнительной службы и в определенных Законом Украины "Об исполнительном производстве" случаях – на частных исполнителей.

Определяется, что систему органов принудительного исполнения решений составляют: Министерство юстиции Украины и органы Государственной исполнительной службы, созданные министерством в установленном законодательством порядке.

Согласно закону, государственными исполнителями являются руководители органов Государственной исполнительной службы, их заместители, главные государственные исполнители, старшие государственные исполнители, государственные исполнители органов Государственной исполнительной службы.

Государственные исполнители, руководители и специалисты органов Государственной исполнительной службы являются государственными служащими. Государственным исполнителем может быть гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование не ниже второго уровня, владеет государственным языком и способен по своим личным и деловым качествам осуществлять полномочия государственного исполнителя.

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Финансовое и материальное обеспечение деятельности работников органов Государственной исполнительной службы и финансирование расходов на проведение и организацию исполнительных действий осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также средств исполнительного производства, порядок формирования которых устанавливается Законом Украины "Об исполнительном производстве".

Численность работников органов Государственной исполнительной службы, порядок и нормы материального обеспечения их деятельности устанавливаются Кабинетом министров Украины.

Одновременно Министерство юстиции обеспечивает подготовку частных исполнителей и повышение их квалификации; выдает удостоверение частного исполнителя; формирует Единый реестр частных исполнителей Украины, определяет порядок его ведения.

Частным исполнителем может быть гражданин Украины, который достиг 25 лет, имеет высшее юридическое образование не ниже второго уровня, владеет государственным языком, имеет стаж работы в области права после получения соответствующего диплома не менее 2 лет и сдал квалификационный экзамен. Частный исполнитель является субъектом независимой профессиональной деятельности.

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Частным исполнителем не может быть, в частности, лицо, совершившее коррупционное правонарушение или нарушение, связанное с коррупцией, – в течение 3 лет со дня совершения; уволенное с должности судьи, прокурора, работника правоохранительного органа, с государственной службы или службы в органах местного самоуправления в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности, – в течение 3 лет со дня увольнения.

Для определения уровня профессиональной подготовленности лиц, которые намерены осуществлять деятельность частного исполнителя, и решения вопроса о предоставлении права на осуществление деятельности частного исполнителя при Министерстве юстиции образуется Квалификационная комиссия частных исполнителей. Ее председателем является министр юстиции Украины или его заместитель.

Комиссия, в частности, проводит квалификационные экзамены и утверждает их результаты; принимает решения о выдаче удостоверения частного исполнителя.

Лицо, изъявившее намерение осуществлять деятельность частного исполнителя, до подачи заявления о допуске к сдаче квалификационного экзамена обязано пройти обучение и стажировку частного исполнителя.

За осуществление исполнительных действий частному исполнителю уплачивается вознаграждение, которое состоит из основного и дополнительного.

Контроль за деятельностью частного исполнителя осуществляется Министерством юстиции Украины путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Законом определяется, что исполнительным округом является территория Автономной Республики Крым, области, города Киев или Севастополь.

Физические или юридические лица имеют право свободного выбора частного исполнителя из числа тех, сведения о которых внесены в Единый реестр частных исполнителей Украины, с учетом места исполнения решения, определенного Законом Украины "Об исполнительном производстве".

Этот Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, кроме пункта 7 этого раздела данного Закона, который вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования этого Закона.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 8 октября 2015 года приняла в первом чтении проект закона «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 2506а).

Принятие закона является требованием Международного валютного фонда и позволит улучшить позицию Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business.