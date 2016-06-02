Правительство России признало: денег на индексацию пенсий нет
При этом президент Владимир Путин заявил, что правительство нацелено на исполнение всех социальных обязательств перед гражданами.
Российский бюджет сейчас не располагает средствами для повторной индексации пенсий в 2016 году, заявил ТАСС замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев.
"Обсуждалась, но Дмитрий Анатольевич (Медведев - прим. ред.) по этому поводу уже все более-менее сказал. На сегодняшний день в бюджете денег на это нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли вторая индексация пенсий.
Читайте такжеПокупательская активность россиян достигла исторического минимума"Будет понятно, когда будет понятно, насколько доходная часть бюджета собирается", - добавил Фомичев.
Ранее в интернете появился видеоролик, снятый накануне в оккупированном Крыму во время краткого общения Медведева с жителями полуострова.
Крымчане пожаловались премьеру на то, что у них низкие пенсии, а индексация в 4%, по их словам, неправильно рассчитывается. Медведев признал, что денег в бюджете на индексацию пенсионных выплат нет, и пообещал решать эту проблему по мере появления дополнительных средств.
В то же время, российский президент Владимир Путин заявил, что правительство нацелено на исполнение всех социальных обязательств перед своими гражданами. "Всегда можно или из контекста как такового взять какую-то фразу, либо взять из общего разговора; по словам все может совпадать, но по духу смысл может как-то иначе смотреться", — отметил Путин.