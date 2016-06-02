Правительство России признало: денег на индексацию пенсий нет

Российский бюджет сейчас не располагает средствами для повторной индексации пенсий в 2016 году, заявил ТАСС замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев.

"Обсуждалась, но Дмитрий Анатольевич (Медведев - прим. ред.) по этому поводу уже все более-менее сказал. На сегодняшний день в бюджете денег на это нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли вторая индексация пенсий.

Читайте такжеПокупательская активность россиян достигла исторического минимума"Будет понятно, когда будет понятно, насколько доходная часть бюджета собирается", - добавил Фомичев.

Ранее в интернете появился видеоролик, снятый накануне в оккупированном Крыму во время краткого общения Медведева с жителями полуострова.

Крымчане пожаловались премьеру на то, что у них низкие пенсии, а индексация в 4%, по их словам, неправильно рассчитывается. Медведев признал, что денег в бюджете на индексацию пенсионных выплат нет, и пообещал решать эту проблему по мере появления дополнительных средств.

В то же время, российский президент Владимир Путин заявил, что правительство нацелено на исполнение всех социальных обязательств перед своими гражданами. "Всегда можно или из контекста как такового взять какую-то фразу, либо взять из общего разговора; по словам все может совпадать, но по духу смысл может как-то иначе смотреться", — отметил Путин.