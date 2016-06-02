В Украине введут Единый реестр должников

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 253 из 373 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вводится институт частных исполнителей и формирование Единого реестра должников.

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При этом определен перечень решений, которые не могут выполняться частными исполнителями Так, частный исполнитель не осуществляет принудительного исполнения решений об отобрании и передаче ребенка, установлении свидания с ним или устранении препятствий в свидании с ребенком; решений, по которым должником является государство, государственные органы, Национальный банк Украины, органы местного самоуправления, их должностные лица, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, юридические лица, доля государства в уставном капитале которых превышает 25 процентов, и/или которые финансируются исключительно за средства государственного или местного бюджета; решений, по которым должником является юридическое лицо, принудительная реализация имущества которого запрещена в соответствии с законом; решений, по которым взыскателями является государство, государственные органы.

Также частный исполнитель осуществляет принудительное исполнение решений административных судов и решений Европейского суда по правам человека; решений, которые предусматривают совершение действий в отношении имущества государственной или коммунальной собственности; решений о выселении и вселении физических лиц; решений, по которым должниками являются дети или физические лица, признанные недееспособными или гражданская дееспособность которых ограничена; решений о конфискации имущества; решений, исполнение которых отнесено настоящим Законом непосредственно к полномочиям других органов, которые не являются органами принудительного исполнения.

Законом определено, когда частный исполнитель вправе вернуть исполнительный документ взыскателю без принятия к исполнению.

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Согласно закону, регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства, фиксирование исполнительных действий осуществляется в автоматизированной системе исполнительного производства, порядок функционирования которой определяется Министерством юстиции Украины.

Свободный и безвозмездный доступ к информации автоматизированной системы исполнительного производства обеспечивает Министерство юстиции Украины в сети Интернет на своем официальном веб-сайте с возможностью просмотра, поиска, копирования и распечатки информации, на основе распространенных веб-обозревателей и редакторов без необходимости применения специально созданных для этого технологических и программных средств, без ограничений и круглосуточно.

Также законом предусмотрено формирование Единого реестра должников - систематизированной базы данных о должниках, что является составляющей автоматизированной системы исполнительного производства и ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников и предотвращения отчуждения должниками имущества.

Сведения о должниках, включенные в Единый реестр должников, являются открытыми и размещаются на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины.

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Регистрация должника в Едином реестре должников не освобождает его от исполнения решения.

Нотариусы, органы, осуществляющие регистрацию имущества, государственные регистраторы вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, к которым с целью совершения договора по отчуждению любым способом имущества обратился должник, внесенный на день обращения в Единый реестр должников, в случае отсутствия у них информации о наложении ареста исполнителем на денежные средства или имущество должника обязаны отказать в совершении регистрационных действий и в день обращения должника сообщить указанному в Едином реестре должников органу государственной исполнительной службы или частному исполнителю об имуществе, по поводу отчуждения которого обратился должник.

Также законом определено, что для проведения исполнительных действий исполнитель при необходимости привлекает понятых, сотрудников полиции, представителей органов опеки и попечительства, других органов и учреждений.

Согласно закону, во время исполнения решений исполнитель имеет право на непосредственный доступ к информации о должниках, их имуществе, доходах и средствах, в том числе конфиденциальной, которая содержится в государственных базах данных и реестрах, в том числе электронных. Порядок доступа к такой информации из баз данных и реестров устанавливается Министерством юстиции Украины совместно с государственными органами, которые обеспечивают их ведения.

Кроме того, законом определен порядок выплаты взысканных денежных сумм.