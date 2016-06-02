Замглавы МВФ Липтон может посетить Киев

Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон может посетить Украину и принять участие в ежегодном собрании стран-участниц Международного валютного фонда и Всемирного банка, которое пройдет в Киеве 3-5 июня.

Об этом в ходе брифинга в Вашингтоне сообщил заместитель главы Департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей.

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Он напомнил, что собрание является регулярным мероприятием двух мировых финансовых организаций, и предполагает присутствие первых лиц руководства Фонда и Всемирного Банка. Вместе с тем, место проведения собрания - в данном случае Украина - не будет единственной темой повестки дня.

«Украина, бесспорно, окажется в центре внимания делегаций, тем более, что Украина сейчас переживает большие экономические вызовы. Вместе с тем, собрание будет посвящено многим темам, не только ситуации в Украине», - сказал Мюррей.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта Кабинет министров Украины утвердил план подготовки собрания стран-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Мероприятие пройдет в Украине впервые. Его целью станет усиление координации между странами-участницами МВФ и Всемирного банка по ключевым вопросам.

Собрание стран - участниц МВФ и Всемирного банка должно было пройти в Киеве в 2014 году, однако было перенесено на 2016 год. В 2015 году такое собрание проходило в Лиме (Перу). Организационный комитет по проведению собрания возглавляет глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.