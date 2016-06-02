Депутаты отменили налогообложение пенсий ниже 10 740 гривень

Верховная Рада приняла закон о повышении уровня облагаемых налогом пенсий до 10 740 грн с 4 350 грн и установила ставку налогообложения в 18% от суммы превышения 10 прожиточных минимумов, при этом оставив ограничение выплат работающим пенсионерам в размере 85% от пенсии выше 1611 грн.

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За принятие соответствующего закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения пенсий» проголосовали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, докладывая по законопроекту №4542, что документ предполагает отмену налогообложения пенсий, в три раза превышающих минимальную зарплату. «Освобождаем от налогообложения пенсии работающих и неработающих пенсионеров полностью, но вносим социальную справедливость. Пенсии, которые превышают 10 прожиточных минимумов для утративших работоспособность, а это 10 740 грн, будут облагаться налогом по ставке 80%», - сказала Южанина.

Однако при голосовании за поправку о том, чтобы облагать пенсии выше 10 740 грн налогом по ставке 80% от суммы превышения 10 прожиточных минимумов в зале не хватило голосов. Взамен этого, парламентарии приняли поправку, которая предполагает облагать превышение по ставке 18%.

В то же время, Южанина отметила, что отменять ограничение пенсий работающим пенсионерам, которые получают 85% суммы выплаты, нельзя из-за увеличения дефицита Пенсионного фонда на 2,4 млрд грн. «Только при принятии бюджета на следующий год мы можем рассмотреть вопрос о применении понижающего коэффициента к пенсиям, которые будут выплачиваться уже с 1 января 2017 года», - сказала Южанина. Депутат отметила, что понижающий коэффициент применяется к пенсиям работающих пенсионеров, которые превышают 1611 грн.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его принятие уменьшит поступления в бюджет на 800 млн грн в 2016 году. В то же время, авторы законопроекта отмечают, что поступления в бюджет за счет налога на доходы физических лиц выросли из-за снижения единого социального взноса в текущем году и могут компенсировать отсутствие поступлений от налогообложения пенсий. «Поступления налога на доходы физических лиц в сводный бюджет за I квартал 2016 года выросли по сравнению с I кварталом 2015 года на 45,3%, при учтенных в бюджете темпах роста 37,9%, что дало дополнительный ресурс в объеме 1,2 млрд грн», - указывается в пояснительной записке.

Народный депутат Юрий Шухевич отметил, что его законопроект, в отличие от правительственного, предполагает также отмену ограничения в выплате пенсии работающим пенсионерам. Напомним, сегодня работающие пенсионеры получают лишь 85% пенсионной выплаты. «Наш комитет, профильный, проголосовал на поддержку моего законопроекта, но под давлением правительства комитет переголосовал и дал позитивное заключение по правительственному документу», - сказал Шухевич.

Как сообщал УНИАН, c 1 марта 2014 года в Украине облагаются налогом на доходы граждан пенсии, в три раза превышающие минимальную зарплату. По состоянию на 1 января 2016 года эта сумма составляла 4134 грн, а с 1 мая - 4350 грн. Если пенсия человека превышает данную сумму, он обязан уплатить налог 15% от разницы между размером пенсии и тремя минимальными зарплатами.