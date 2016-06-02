Die Welt: почему Франция превращается в угрозу для Европы

В статье Ани Эттель и Хольгера Цшепица под названием "Почему Франция превращается в угрозу для Европы", опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что сегодня французские железнодорожники хотят парализовать страну бессрочной забастовкой. Их примеру должны последовать сотрудники парижского метро. Протесты против реформ рынка труда, к которым стремится французское правительство, достигли нового пика, и это происходит всего за несколько дней до начала чемпионата Европы по футболу.

Остановка на железной дороге – далеко не единственное потрясение, которое грозит стране. Вторая по величине (после Германии) экономика еврозоны – это наш наиболее важный партнер и рынок сбыта в Европе. Зона евро может рассчитывать на дальнейшее существование, только если Франция проведет реформы и восстановится. Существует пять причин, почему нам стоит беспокоиться о Франции.

Страх "фрексита"

Все говорят о надвигающемся референдуме по вопросу возможного выхода Великобритании из ЕС. Но не только британцы грозят разрушить структуру Европы. Другие страны также отходят от общей цели – создания сильной Европы. Одним из показателей растущей усталости зоны евро является так называемый индекс "фрексита" аналитической компании Sentix.

Он показывает, насколько высока, по мнению финансовых рынков, вероятность того, что страна выйдет из зоны евро в течение года. Для Франции в мае это значение выросло больше, чем в три раза, по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель 1,3% по-прежнему очень низкий, но такая тенденция в одной из основных стран Европы пугает.

К причинам также можно отнести политическое развитие в стране. "Национальный фронт" набирает популярность среди избирателей, благодаря своей анти-европейской риторике, и уверенно лидирует в опросах. 74% французов ожидают, что председатель партии и топ-кандидат Марин Ле Пен окажется во втором решающем туре президентских выборов.

Девальвация валюты

Всем известно, что, до присоединения к еврозоне, итальянцы были экономически жизнеспособными только благодаря своей мягкой валюте. Лишь благодаря устойчивой девальвации итальянские автомобили оставались конкурентоспособными на мировых рынках. На самом деле, с 1970 года до основания зоны евро итальянская валюта потеряла более 20% стоимости по отношению к немецкой марке.

Гораздо менее известен тот факт, что французы также использовали валюту в качестве мощного инструмента экономической политики. По крайней мере, до 1980-х годов франк регулярно терял в стоимости в отношении сильной немецкой марки, что обеспечивало французской промышленности конкурентное преимущество. В период между 1971 годом и падением Берлинской стены в 1989 году, французская валюта потеряла более половины своей стоимости.

Такая терапия, позволяющая правительству в Париже питать экономику своей страны, без проведения болезненных реформ, сегодня крайне необходима, считают эксперты. Для нежелающих проводить реформы французов евро сейчас слишком сильный.

Чтобы приспособить валюту к экономической мощи страны, ее стоимость необходимо снизить примерно на десять процентов. Если этого не сделать, Франции остаются только долговые программы по стимулированию экономики – либо радикальные реформы. Но они будут эффективными лишь в долгосрочной перспективе.

Непомерная задолженность

В начале нового тысячелетия, Германия и Франция еще были едины: чтобы получить больше свободы в формировании бюджета, влиятельный дуэт смягчил маастрихтские критерии задолженности. В то время задолженность обеих стран была на примерно одинаковом уровне.

До финансового кризиса, задолженность синхронно росла в обеих странах. С тех пор Германия изменила направление и теперь движется к уровню задолженности ниже 70%, а Франция до сих пор не может справиться с растущими долгами. В ближайшее время задолженность страны может достичь 100% от экономического производства.

То есть, всем французам придется целый год работать только для того, чтобы погасить долг своей страны. И это, несмотря на то, что процентные ставки сейчас на самом низком уровне, благодаря ультра-мягкой денежно-кредитной политике Европейского центрального банка (ЕЦБ). Европейская комиссия, похоже, закрывает на это глаза. За 18 лет существования зоны евро, Франция 13 раз превышала максимально допустимый дефицит бюджета в три процента от экономического производства. Но, тем не менее, всегда есть исключения. Страна потеряла хорошую репутацию надежного должника. Три основных рейтинговых агентства Moody 's, Standard & Poor' s и Fitch уже в течение трех лет не присваивают Франции высокие рейтинги.

Застывший и негибкий рынок труда

Запланированные реформы рынка труда премьера Мануэля Вальса заставили граждан выйти на улицы, а железнодорожников – страйковать. Они протестуют, в первую очередь, против запланированного ослабления защиты от необоснованного увольнения и конца 35-часовой рабочей недели. В этом вопросе французскому рынку труда срочно необходимы реформы.

Потому что "Трудовой кодекс", в котором собраны все законы страны о труде, на 4000 страниц регулирует все до мельчайших деталей – от перерывов для похода в уборную до размера офисных окон. Соответственно, рынок труда такой же негибкий. К примеру, увольнения часто могут длиться несколько лет, они очень дорого обходятся.

По мнению экспертов, французское трудовое право также является причиной того, что в последние годы существенно вырос уровень безработицы. Даже после окончания финансового кризиса на рынке труда не было никакого оживления. С 2006 года уровень безработицы в Германии сократился более чем вдвое, а во Франции он по-прежнему составляет около 10%.

Тем не менее, заработная плата остается относительно высокой. В частности, по сравнению с Германией, во Франции существенно выросли прямые издержки по оплате труда, размер которых является ориентиром для оценки конкурентоспособности Франции. И хотя недавно разрыв с Германией немного сократился, это было связано не столько с увеличением производительных сил Франции, сколько с высокой заработной платой в Германии, которая превышает производительность и инфляцию.

Именно рынок труда – ключ к возвращению "Великой нации". Если французы перестроят свой рынок труда по немецкой модели, потенциал роста страны может увеличиться вдвое, с 1% до 2%, подсчитали экономисты Bank of America Merrill Lynch. Большее стремление к труду и увеличение рабочего дня могли бы помочь восстановлению Франции.

Разрушение промышленности

Франция до сих пор занимает прочное место среди семи наиболее важных промышленно развитых стран (G7). С точки зрения экономической эффективности, в мировом рейтинге страна находится на шестом месте, но недавно она оказалась за Британией. Быстро рушится база экономической силы страны.

По сравнению с Германией, чья продукция со знаком "Сделано в Германии" по-прежнему востребована по всему миру, промышленность Франция гораздо менее развитая. Поэтому страна также извлекла мало пользы от подъема в Китае. Доля страны в экспорте на мировом рынке значительно снизилась.

Это также отражено в той доле, которую промышленность вносит в общий экономический результат. В Германии в последние годы эта цифра неизменно оставалась на уровне 22,3%. Во Франции доля упала с 13,3%, до 11,2%, больше, чем в среднем по ЕС. Одна из причин – снижение автомобильного производства. С 1999 года количество произведенных автомобилей сократилось почти вдвое, а в Германии – выросло на 8%.